Вторник, 26 Сентября 2023 16:26

АрмИнфо.Член <Национального комитета>, лидер блока <Мать Армения> Андраник Теванян, а также журналист Давид Саргсян и преподаватель ЕГУ Цолак Акопян освобождены из-под стражи.

Как сообщил в соцсети пресс-секретарь СК Гор Абрамян, решением следственного органа Саргсян и Цолакян освобождены из-под стражи на основании того, что отпала подобная необходимость. Следствие продолжается. На данный момент уголовное преследование в их отношении не начато.

<Борьба продолжается>, - написал в соцсети Давид Саргсян.

Теванян же в беседе с журналистами заявил, что отказ от борьбы означает потерю Республики Армения.

Напомним, что Теванян в первый раз был подвергнут приводу 22 сентября, а потом отпущен. Как заявил сам оппозиционер, об ныл доставлен в полицию на основе ложного сообщения о том, что м не выполнил законного требования полиции. Накануне он был вновь задержан в ходе мирной акции неповиновения у здания Политехнического университета.

Давид Саргсян и Цолак Акопян были задержаны накануне в ЕГУ. Следственный комитет РА затем выступил с сообщением о том, что возбуждено уголовное дело в том числе в отношении журналиста Давида Саргсяна за хулиганство, совершённое в составе группы лиц, в Ереванском госуниверситете.

В Ереване с 19 сентября в Ереване проходят акции неповиновения с требованием отставки главы правительства и принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности арцахцев.