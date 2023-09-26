Вторник, 26 Сентября 2023 16:11

АрмИнфо.IDBank уже несколько лет реализует образовательную программу для студентов IDream. Цель программы – дать студентам теоретические и практические знания, а участники программы получают возможность устроиться на работу в IDBank.

Программа IDream 8 стартует 2 октября, однако IDBank также объявляет о запуске программы IDream 9: она будет специально разработана для молодых переселенцев из Арцаха, у которых есть желание ознакомиться с финансовым и банковским сектором.

По словам исполняющей обязанности директора управления человеческого капитала Банка Соны Манучарян, в первую очередь целью Банка является создание условий для обучения и развития молодых людей. «Сегодня у наших соотечественников, вынужденно переселенных из Арцаха, не только проблема жилья, но и проблема с работой. С одной стороны, хочу отметить, что у нас имеется более 50 вакансий. Прошу наших соотечественников из Арцаха обязательно подать заявку и прислать свои резюме. если они соответствуют описанию вакансии, и IDBank отдаст им приоритет. С другой стороны, я рада объявить о нашей программе IDream, специально разработанной для молодежи Арцаха. В рамках программы руководство Банка и лучшие специалисты проведут для них теоретические и практические курсы в течение 2-3 месяцев. Молодые люди будут иметь четкое представление о финансово-банковском секторе, его особенностях и, конечно же, у них будет в несколько раз больше шансов стать сотрудником IDBank-а. Студентам также будут платить за участие в программе, что является неотъемлемой частью программы. Если у Вас есть опыт работы в банковской сфере, то обучение можно ускорить», — говорит Сона Манучарян и советует присылать резюме на адрес электронной почты [email protected].

Ознакомиться с текущими вакансиями IDBank можно здесь.

Мы уверены, что все люди и организации могут оказать поддержку в своей мере, не только сочувствуя нашим соотечественникам, но и стараясь принять все возможные меры, чтобы облегчить и улучшить жизнь наших соотечественников.