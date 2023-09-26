Вторник, 26 Сентября 2023 16:05

АрмИнфо. В первую очередь необходимо обеспечить непрерывность образования детей. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян в ходе рабочей встречи с представителями организаций, эффективно действующих в сфере образования, которая состоялась с целью объединения усилий и организации образования наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Она подчеркнула, что дети могут посещать ближайшую к их фактическому месту проживания школу. По словам министра, дети должны как можно скорее интегрироваться в учебный процесс, невзирая на отсутствие документов. Все школьники будут обеспечены необходимыми учебниками и материалами. При этом Андреасян подчеркнула, что студенты училищ, колледжей и ВУЗов также в соответствии со своими специальностями образование продолжат в учебных заведениях Армении.

Министр сообщила, что уже проводится оценка потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и в результате межведомственного сотрудничества будут представлены комплексные решения возникших проблем.

<Мы должны быть последовательны в вопросе реализации права детей на образование, сделать все необходимое, чтобы вынужденные переселенцы не остались вне образовательного процесса>, - сказала она, коснувшись также детей, нуждающихся в особых условиях образования.

Вместе с тем, в ходе встречи Жанна Андреасян предложила создать платформу для поиска вакантных рабочих мест вынужденно перемещенных

учителей, спортсменов, специалистов в области культуры. Она также подчеркнула важность оказания психологической помощи, в которой очень нуждаются наши соотечественники из Арцаха, особенно дети.

Участники встречи представили министру возможные программы, которые будут полезны вынужденным переселенцам в контексте образования, оказания психологической помощи, организации внеклассных занятий и др.