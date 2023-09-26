Вторник, 26 Сентября 2023 15:59

АрмИнфо. Намеченный на сегодня митинг армянской оппозиции переносится. Об этом сообщает Национальный комитет по координации протестного движения.

"Уважаемые соотечественники, продолжается поток в Армению десятков тысяч вынужденных переселенцев из Арцаха, нуждающихся в минимальных условиях проживания. Из-за геноцидальных действий Азербайджана

останки сотен арцахских армян перевозятся на родину. Как и многие наши соотечественники, Национальный комитет со своими сторонниками и потенциалом входящих в него организаций включился в работу по преодолению гуманитарной катастрофы в пределах своих возможностей. О дне и времени проведения митинга мы сообщим дополнительно>, - говорится в заявлении комитета.

В то же время, Национальный комитет подтверждает свою убежденность в том, что соучастником этой общенациональной трагедии является

премьер- министр РА Никол Пашинян