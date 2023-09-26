Вторник, 26 Сентября 2023 15:54

АрмИнфо. Против Армении развязана гибридная война, цель которой - посеять ненависть друг к другу. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Он отметим, что в социальных сетях появляются различные отрывки интервью наших соотечественников из Арцаха, снятые азербайджанскими

СМИ. <Не забывайте, что против Армении развязана гибридная война. Цель этих видео - вызвать ненависть друг к другу. Пожалуйста, будьте бдительны, не поддавайтесь эмоциям, следите за официальными новостями. Мы не судьи, в этот период катастрофы давайте остановим эту волну критики. Десятки тысяч наших соотечественников находятся в крайне тяжелом положении, они вынуждены покинуть свои дома и родные места.

Пожалуйста, давайте встретим их только с заботой, теплотой и состраданием, давайте сделаем все, что в наших силах>, - написал вице-спикер.