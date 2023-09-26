Вторник, 26 Сентября 2023 15:20

АрмИнфо. В Кремле считают переписку президента США Джо Байдена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна частью диалога и взаимодействия двух стран. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Письмо 25 сентября передала глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в Ереване.

"США и Армения - это суверенные страны. Они имеют свои направления, по которым развивают взаимодействие и диалог. Мы же [Россия] развиваем [сотрудничество с Арменией] по своим направлениям. Вряд ли сотрудничество [США и Армении] в области энергетики и так далее может быть сопоставимо с той глубиной интеграции, которая есть у Армении с российской экономикой. Вряд ли это может быть сопоставимо с косвенным субсидированием армянской экономики [со стороны РФ]. Давайте не будем забывать, что льготные поставки различных природных ресурсов, помощь, которая оказывается Россией, - это очень существенный вклад в развитие республики и помощь армянскому народу", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет поддерживать Армению. "Это не словесные интервенции, а де-факто вовлеченность в процесс урегулирования. Вы знаете, какую роль играют наши миротворцы в соответствии с мандатом, который у них есть", - сказал представитель Кремля, передает URA.RU.

Касаясь встречи премьера РА с главой МДВ России Владимиром Колокольцевым, Песков отметил, что это был плановый визит.

"Министр осуществляет свои поездки по графику международных контактов. Это плановый визит. Совершенно нормально, что он состоялся, и нормально, что, осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы", - заявил Дмитрий Песков.

Российские СМИ сообщают, что во время встречи с Пашиняном Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа. Меж тем, в пресс-релизе правительства РА лишь сухо сообщалось о факте встречи и обсуждения повестки двустороннего сотрудничества.