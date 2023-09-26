Вторник, 26 Сентября 2023 15:16

АрмИнфо. Установление прямых связей с Нахиджеваном и другими регионами Азербайджана по суше и железным дорогам еще больше укрепит наши отношения. Об этом в беседе с журналистами сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Нахиджевана.

"Благодаря этим прочным отношениям мы еще больше увеличим пройденное расстояние по многим вопросам. По этой причине мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее открыть этот коридор (коридор через Сюникскую области РА - ред.). Реализация этого коридора, который очень важен для Турции и Азербайджана, носит стратегический характер и должна быть завершена. Когда этот коридор будет открыт, автомобили и поезда, отправляющиеся из Баку, будут прибывать прямо в Карс. Турецко- азербайджанское братство станет еще сильнее. Если Армения не будет участвовать, то как пойдет маршрут? Через Иран. Иран позитивно к этому относится, так что может быть создан путь через Иран в Азербайджан", - сказал Эрдоган, слова которого приводит АПА.

Касаясь армяно-турецкой нормализации, Эрдоган отметил, что Турция ожидает от Армении не затягивание процесса, а демонстрацию сильной воли. "Об этом ожидании я сказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну во время телефонного разговора 11 сентября", - добавил он.

"Мы не видим никаких проблем, которые не будут решены при соблюдении территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и права на соседство. Обеспечение прогресса в азербайджано-армянском процессе внесет большой вклад в нормализацию в регионе. Мы продолжим работать вместе с Азербайджаном для установления стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе", - заверил Эрдоган. При этом, турецкий лидер считает, что после силового захвата Арцаха, "настало время стабильного мира и спокойствия". "Долг Армении - быть на стороне мира, чтобы установить и защитить этот мир", - сказал он.

Отметим, что Турция и Азербайджан пытаются заполучить экстерриториальный коридор через Сюникскую область РА. Они заверяют, что премьер Армении обещал им. Меж тем, официальный Ереван заверяет, что никакого коридора через РА и быть не может. Эксперты склонны считать, что после захвата азербайджано-турецким тандемом Арцаха, придет очередь за Сюником.