Вторник, 26 Сентября 2023 13:59

АрмИнфо.Отвратительно читать, не говоря уже о том, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха. Об этом написал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян, реагируя на запись талышского журналиста Рахима Шалиева в Твиттер.

Шалиев, поделившись кадрами того, как азербайджанские военные хвастаются на камеру убийствами армянских военных методами, присущими террористам ИГИЛ во время последней агрессии против Арцаха, радостно позируют на камеры с отрезанными ушами армянских солдат, в частности, написал: "Я вырос в городе Сумгаите, который стал свидетелем этнической чистки армян. Моей школьной учительницей была женщина, участвовавшая в Карабахской войне. Однажды она вызвала меня и других студентов в комнату и рассказала, как отрезала головы и уши армянам".

Тигран Мкртчян добавил: "Использование БПЛА и ракет для выравнивания территорий, затем проникновение в эти места, расчленение тел раненых/мертвых армян, применение насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей. Технологии меняются, маниакальные модели поведения -нет".

Отметим, что после азербайджанской агрессии против Арцаха 19-20 сентября, всемирная паутина наводнилась очередной порцией фото и видео с ужасающими кадрами жестоких убийств армян азербайджанцами. Вражеские силы не жалели никого ни женщин, ни детей, ни стариков. Также сообщается, что 6 российских миротворцев были застрелены в упор после того как стали свидетелями жесткого убийства мирных жителей на севере Арцаха вражескими ВС. Международное общество не дало адекватной реакции на эти жестокости, продолжаю повторять лишь важность совместного проживания армян и азербайджанцев. В международном сообществе позабыли, почему в 1988 году началось карабахское движение. Именно попустительство международного сообщество привело сегодня к массовому исходы армян с родной земли.