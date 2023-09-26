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АрмИнфо.Отвратительно читать, не говоря уже о том, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха. Об этом написал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян, реагируя на запись талышского журналиста Рахима Шалиева в Твиттер.
Шалиев, поделившись кадрами того, как азербайджанские военные хвастаются на камеру убийствами армянских военных методами, присущими террористам ИГИЛ во время последней агрессии против Арцаха, радостно позируют на камеры с отрезанными ушами армянских солдат, в частности, написал: "Я вырос в городе Сумгаите, который стал свидетелем этнической чистки армян. Моей школьной учительницей была женщина, участвовавшая в Карабахской войне. Однажды она вызвала меня и других студентов в комнату и рассказала, как отрезала головы и уши армянам".
Тигран Мкртчян добавил: "Использование БПЛА и ракет для выравнивания территорий, затем проникновение в эти места, расчленение тел раненых/мертвых армян, применение насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей. Технологии меняются, маниакальные модели поведения -нет".
Отметим, что после азербайджанской агрессии против Арцаха 19-20 сентября, всемирная паутина наводнилась очередной порцией фото и видео с ужасающими кадрами жестоких убийств армян азербайджанцами. Вражеские силы не жалели никого ни женщин, ни детей, ни стариков. Также сообщается, что 6 российских миротворцев были застрелены в упор после того как стали свидетелями жесткого убийства мирных жителей на севере Арцаха вражескими ВС. Международное общество не дало адекватной реакции на эти жестокости, продолжаю повторять лишь важность совместного проживания армян и азербайджанцев. В международном сообществе позабыли, почему в 1988 году началось карабахское движение. Именно попустительство международного сообщество привело сегодня к массовому исходы армян с родной земли.
|Медики Армении обвинили в бездействии министерства здравоохранения, труда и соцвопросов, теруправления и инфраструктур: у правительственного здания прошла акция протеста
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МККК: сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи
|Министр финансов Армении и посол Франции обсудили перспективы сотрудничества
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Автор книги об этнических чистках, воздержалась от использования этого термина по отношению к арцахцам
|Из 19 тыс вынужденных переселенцев из Арцаха 2500 уже обеспечены временным жильем - Вице-премьер
|ЕС выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Андраник Теванян, журналист Давид Саргсян и преподаватель ЕГУ Цолак Акопян освобождены из-под стражи
|IDream - специально для нашей молодежи, вынужденно переселенной из Арцаха
|Жанна Андреасян: Школьники и студенты из Арцаха продолжат учебный процесс в образовательных учреждениях Армении
|Проведение в Ереване масштабного митинга переносится на неопределенное время - Национальный комитет
|Против Армении развязана гибридная война, цель которой - посеять ненависть друг к другу - вице-спикер
|Швеция выделила 15 миллионов шведских крон МККК для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха
|Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси
|В Кремле назвали внутренним делом Армении взаимодействие Пашиняна с Байденом
|В Анкаре не отказались от цели пробить экстерриториальный коридор через территорию Армении, но видят и альтернативный путь
|Минздрав: Пострадавшие в результате взрыва в Арцахе 7 граждан перевезены в Наццентр ожогов и дерматологии, состояние 4-х оценивается как тяжелое
|Дипломат: Отвратительно читать, не то, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха
|Артак Бегларян: по оценкам очевидцев, в огне сгорело более 100 человек
|Посольство Армении опровергло слухи о намерении вынужденных переселенцев из Арцаха обосноваться в Грузии
|Нарек Мкртчян: Правительство Армении имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить потребности вынужденных переселенцев из Арцаха
|АНКА обвинила президента США Джо Байдена в пособничестве геноцида народа Арцаха
|Комиссия парламента Армении обсудит вопрос о ратификации Римского статута
|Глава USAID: оказываемая Армении поддержка за последний период увеличилась втрое, готовы помочь правительству в решении вновь возникших проблем
|Андраника Теваняна опять подвергли приводу
|Блогер: Всё что арцахцы своим трудом создавали поколениями, строили, возделывали - все будет нагло присвоено режимом Алиева
|Вице-спикер НС РА: российские миротворцы не удержали Лачинский коридор и не предотвратили нападение на Нагорный Карабах
|Канада назначила посла в Армении
|Антонов призвал Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, искусственно усиливающих антироссийские настроения в Армении
|Во всех областях Армении созданы рабочие группы по взаимодействию и оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|Токио вновь призвал все вовлеченным в карабахское урегулирование стороны использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере
|Москва: Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе
|Саманта Пауэр уклонилась от ответа на вопрос о механизмах сдерживания азербайджанской агрессии в отношении Армении
|Альберт Базеян арестован по подозрению в подготовке к покушению на Никола Пашиняна
|Саманта Пауэр: Все стороны должны разрешить проведение международной гуманитарной оценки в Нагорном Карабахе
|Посол Франции в Армении жестко отреагировал на сарказм посла Азербайджана в Бельгии
|Колонна: Франция готова направить экстренную помощь пострадавшим в результате взрыва на складе с горючим в Нагорном Карабахе
|Плохие погодные условия пока не позволяют перевезти в Армению пострадавших в результате взрыва склада ГСМ в Нагорном Карабахе - Минздрав РА
|Госдеп США: На Россию нельзя полагаться как на международного партнера
|В Госдепе США отметили важность отправки международной миссии в Арцах для мониторинга ситуации
|В Армении возобновились акции протеста, направленные на смену власти
|В результате взрыва на топливохранилище под Степанакертом пострадало свыше 200 человек
|Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
|В Степанакерте представили подробности встречи с Баку
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
|В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
|Никол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
|Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
|На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
|Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
|Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
|МОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|За акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида Саргсяна
|Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха
|Москва: В региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентельменской договоренности о статусе Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Союз армян России требует прекратить репрессии в Армении и призывает соотечественников поддержать процесс национального пробуждения - заявление
|Алиев и Эрдоган провели переговоры в закрытом режиме
|Читать больше
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