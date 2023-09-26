Вторник, 26 Сентября 2023 13:31

АрмИнфо.Вчера в результате взрыва на складе топлива в Арцахе (вблизи трассы Степанакерт-Аскеран - ред.) официально пострадали 290 человек, десятки из них находятся в критическом состоянии. 20 человек погибли. Об этом на своей странице в сети X написал бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян.

<Много пропавших без вести, по оценкам очевидцев, более 100 человек полностью сгорели в результате пожара. Для эвакуации раненых из Армении прибыл медицинский вертолет>, - отметил Бегларян.

Отметим, что немногим ранее Минздрав Армении опубликовал кадры транспортировки на вертолете пострадавших от взрыва в Степанакерте. Первый вертолет с пострадавшими соотечественниками уже совершил посадку в Сисиане (Сюникская область РА). Оттуда пострадавшие будут доставлены в медицинские центры Еревана.