Вторник, 26 Сентября 2023 12:52

АрмИнфо.Правительство Армении имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить потребности вынужденных переселенцев из Арцаха. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

В этой связи он призвал остановить все сборы средств, продовольствия, и других принадлежностей, которые организовываются на улицах города для наших соотечественников. При этом Мкртчян сообщил, что учитывая то искренне желание частных лиц, обычных граждан помочь, быть полезными, ведомство запустило платформу для общественных организаций, частных инициатив, где можно инвентаризовать свои ресурсы. Эта база будет доступна Единой социальной службе, областным и общинным администрациям, которые занимаются удовлетворением первичных потребностей арцахцев.

<Частные инициативы на улице надо прекратить, потому что государство, как в краткосрочной перспективе, так и далее имеет долгосрочные программы для оказания помощи>, - сказал глава ведомства. Нарек Мкртчян заметил, что все инициативы должны быть согласованы с Министерством, чтобы помощь была адресной и эффективной.

Ссылаясь на заявление премьер-министра, глава ведомства сообщил, что по всей Республике имеется 40 тыс. мест для поселения наших соотечественников, это и квартиры и гостиничные номера. <В случае если у граждан есть место поселения в Армении, им оказывается помощь, к примеру, в виде топлива. Если же люди не имеют ничего, государство обеспечит им крышу над головой, но не только в Сюнике, а по территории всей Армении. Помимо этого, им оказывается помощь в виде медуслуг, социальной помощи, психологической и др.>, - сказал он.

Мкртчян рассказал, что изначально наши соотечественники из Арцаха прибывают в Корнидзор, где была создана гуманитарная станция. Там проводится учет первичных потребностей. В Корнидзоре с вынужденными переселенцами ведут работу представители Миграционной службы, Министерства здравоохранения, Службы национальной безопасности и Единой социальной службы. После этого, граждане отправляются в Горис, где их встречают в Координационном центре, который действует в здании Драматического театра. Специально созданная межведомственная группа уже занимается непосредственно удовлетворением потребностей граждан. Учитывая большие очереди, министр отметил, что число сотрудников Координационного центра постоянно растет.

Отдельно он рассказал о помощи уязвимым группам населения - одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, детям, которые остались без опеки родителей. По словам министра, к этой группе населения будет применен индивидуальный подход. Мкртчян сообщил, что уже проведена оценка потребностей этих граждан, и центры опеки готовы их принять.

Говоря о долгосрочных программах, глава ведомства сообщил, что по поручению премьер-министра была создана рабочая группа под председательством вице-премьера Тиграна Хачатряна, которая занимается вопросами населения Нагорного Карабаха. <После окончательной оценки потребностей всех переселенцев, мы сможем представить уже долгосрочные программы. Никто не останется без помощи>, - заверил он.

Кроме этого Мкртчян напомнил, что ведомство запустило номер горячей линии для вынужденных переселенцев из Арцаха - 114.

Отметим, что по данным правительства РА, по состоянию на 17:00, 25 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев.