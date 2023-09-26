Вторник, 26 Сентября 2023 12:36

АрмИнфо.Армянский национальный Комитет Америки (АНКА) обвинил президента США Джо Байдена в пособничестве геноцида народа Арцаха.

Так, поделившись в своем микроблоге в Твиттер материалом АрмИнфо о том, что Джо Байден написал письмо премьер-министру РА Николу Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе, в АНКА, обвинили Байдена в пособничестве геноциду.

"Президент Джо Байден, который вооружил проводивший геноцид Азербайджан, бросил находящихся в опасности армян. И сегодня участвуя в этнической чистке Арцаха - посылает абсолютно бессердечную открытку с соболезнованием армянам, все еще хоронящим своих мертвецов", - отметили в АНКА.

Отметим, что прибывшая в Ереване американская делегация возглавляемая главой USAID Самантой Пауэер провела вчера переговоры с премьером Армении. Пауэр также переда Пашиняну письмо Байдена, в котором выражалась поддержка США "стремлению Армении к достойному и устойчивому региональному миру, гарантирующему ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию".

"Армения продемонстрировала свою приверженность этой цели, приняв участие в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в вашем окружении", - говорилось в письме.

При этом отмечалось, что Соединенные Штаты полны решимости работать с правительством РА над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавних насилий.

Добавим также, что Пауэр провела пресс-конференцию в Ереване, где ответила на ряд вопрос журналистов. Заверив, что США сейчас пересматривают условия сотрудничества с Азербайджаном, американский чиновник всё же уклонилась от ответа на вопрос о том, какие меры будут приняты в случае, если азербайджано-турецкий тандем предпримет атаку на Армению с целью заполучения экстерриториального коридора через Сюникскую область РА.

Она также не ответила на вопрос американского журналиста о том, как же так получилось, что несмотря на заверения Госдепа США еще 14 сентября в Конгрессе, Вашингтон не предпринял никаких действенных мер для предотвращения азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и исхода армянского мирного населения оттуда.