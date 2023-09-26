Вторник, 26 Сентября 2023 12:18

АрмИнфо.Вице-премьер Тигран Хачатрян накануне принял руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр и помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким. На встрече также присутствовали министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр экономики Ваан Керобян и другие должностные лица.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер подчеркнул ключевую роль США в процессе укрепления демократии в Армении. По его словам, внешние вызовы безопасности в регионе и вытекающие из них последствия создают угрозу армянской демократии, однако правительство РА привержено реализации принятой повестки, будучи уверенным, что это также сможет обеспечить безопасность и суверенитет.

Вице-премьер подробно представил сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Тигран Хачатрян представил американскому коллеге шаги, предпринимаемые правительством Армении по обеспечению вынужденно переселенных лиц жильем и товарами первой необходимости.

Саманта Пауэр подчеркнула готовность правительства США, и в частности USAID, оказать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Глава USAID отметила, что оказываемая Армении поддержка за последний период увеличилась в три раза, и в то же время выразила готовность помочь правительству в решении вновь возникших проблем.

Стороны обсудили программы и приоритеты, на которых будут сосредоточены усилия в ближайшем будущем.