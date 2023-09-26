Вторник, 26 Сентября 2023 12:03

АрмИнфо. Полиция Армении подвергла приводу одного из лидеров оппозиции, главу блока <Мать Армения> Андраника Теваняна.

У здания Национального политехнического университета Армении Теваняна посадили в микроавтобус полиции и увезли.

Ранее, 22 сентября Теванян был подвергнут приводу, а потом отпущен. Как заявил сам оппозиционер, об ныл доставлен в полицию на основе ложного сообщения о том, что м не выполнил законного требования полиции. В суд представлены два ходатайства - о проведении судебномедицинской экспертизы в отношении действий правоохранителей против лидера партии и предоставление ему статуса пострадавшего.

Отметим, что сегодня по состоянию на 11:00, приводу подвергнуты 56 человек, согласно МВД, по признакам статьи 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.

Напомним, что в Ереване с 19 сентября - начала террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, проходят акции неповиновения с требованием отставки власти и принятия соответствующих мер по защите арцахцев.

Накануне группа адвокатов выступила с заявлением, в котором выразила глубокую обеспокоенность <очевидными незаконными процессами, проводимыми в последние дни Следственным комитетом РА, МВД и судами>. Отмечалось, что в отношении нескольких десятков участников акций мирного неповиновения возбуждено политико-уголовное преследование, единственной целью которого является не дать гражданам РА принять участие в акциях мирного неповиновения и митингах в столице и различных городах республики. <Практически все ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения удовлетворяются судами. Подавляющее большинство решений об аресте основывалось исключительно на показаниях одного или нескольких сотрудников полиции, включая сотрудников полиции, арестовавших этих лиц с применением несоразмерной силы: <>:Практически все задержанные подвергались жестоким избиениям и пыткам со стороны сотрудников МВД как при задержании, так и по дороге в соответствующие отделы полиции, что сопровождалось оскорблениями и угрозами сексуального характера, оскорбляющими честь и достоинство этого человека>, - говорилось в заявлении.