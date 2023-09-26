Вторник, 26 Сентября 2023 11:43

АрмИнфо.Российская Федерация была и остается верным союзником Армении. Всегда стремилась оказывать этой братской стране необходимую помощь. В том числе - направив в Нагорный Карабах наших миротворцев. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей администрации о якобы ненадежности России как партнера для Армении в сфере безопасности.

По его словам, тот факт, что российские солдаты погибли на своем посту, лишь подчеркивает готовность России идти на сложные решения ради достижения мира между азербайджанским и армянским народами.

"Подобные инсинуации местных чиновников возмутительны. Американцы, по сути, подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых - снять с себя ответственность за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике", - сказал дипломат.

В этом ключе Антонов призвал Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. "Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона", - резюмировал дипломат.

Отметим, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер в ходе вчерашнего брифинга, касаясь последних процессов вокруг Арцаха и взаимных обвинений Еревана и Москвы, заявил, что это всё лишь подтверждает, что на Россию нельзя положиться как партнера в сфере безопасности.