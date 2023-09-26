Вторник, 26 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо.В Министерстве территориального управления и инфраструктур состоялось совещание с губернаторами областей Армении под руководством главы ведомства Гнела Саносяна.

Стороны обсудили организационные вопросы, связанные с поселением в областях вынужденных переселенцев из Арцаха. Из-за ситуации во всех областях были созданы рабочие группы, в которых вовлечены сотрудники Министерства, областных и общинных администраций

Рабочие группы будут принимать и заниматься потребностями вынужденных переселенцев, начиная с их размещения и заканчивая обеспечением других нужд.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, общины Армении также активно вовлечены в работы по оценке потребностей и поселения наших соотечественников из Арцаха.

По данным правительства РА, по состоянию на 17:00, 25 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев.