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 Вторник, 26 Сентября 2023 11:39
Марианна Мкртчян

Москва: Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе

Москва: Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. Россия продолжает предпринимать последовательные шаги по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по части стабилизации ситуации в Арцахе.

В МИД РФ подчеркнули, что российский миротворческий контингент (РМК) отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября при его активном посредничестве.

"Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения.

По линии РМК оказывается масштабная гуманитарная поддержка армянскому населению.  Только за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива. В планах - обеспечение регулярных поставок продовольствия и товаров первой необходимости как по Лачинскому (Кашатаг), так и по Агдамскому (Акна) маршрутам. По последним данным, в базовом лагере миротворцев находятся до 700 беженцев, из них более 400 - дети", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в Москве подчеркнули, что при непосредственном участии командования РМК состоялось два раунда переговоров между представителями Баку и Степанакерта. В числе первоочередных задач этих контактов - вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

"Рассчитываем, что позитивные результаты данного процесса поспособствуют скорейшему возобновлению работы по реализации комплекса договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов", - подытожили в Москве.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более  10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК.  Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта.  Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе  жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на утро 26 сентября уже более 13 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 20 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента, однако их недостаточно. Обсуждается возможность, переброски их в Армению, в том числе и санавиацией.

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