Вторник, 26 Сентября 2023 11:37

АрмИнфо. Мы слышали, что гуманитарные обстоятельства были чрезвычайно трудными для гражданского населения Нагорного Карабаха, после того как Азербайджан перекрыл Кашатагский (Лачинский) коридор, а затем произошли и военные действия. Об этом 25 сентября на пресс-конференции в Ереване заявила глава USAID Саманта Пауэр, добавив, что ее визит в РА не был запланирован, и она прибыла сюда по просьбе президента США в связи со сложной ситуацией вокруг Арцаха.

Она добавила, что как глава USAID, она направила все свое внимание на гуманитарный аспект этого вопроса.

"Поэтому мы работаем с нашими партнерами на местах, которые теперь имеют возможность, как мы надеемся, на постоянной основе, доставлять продовольствие и лекарства этим уязвимым людям. Как я уже отметил, мы также очень тесно сотрудничаем с властями Армении, которые приветствуют людей, покинувших Нагорный Карабах. И многие из тех людей, которые прибыли сегодня, как мы понимаем, и это сообщения из вторых рук, пожилые люди, у которых специфические потребности, многие имеют уязвимости другого рода. Американский народ и USAID снова хотят помочь всем тем, кто предпринимает усилия для удовлетворения потребностей этих людей. И мы здесь для того, чтобы из первых рук понять, что еще мы можем сделать", - сказала она.

"Что касается помощи, помощи, которая была оказана Азербайджану, как пояснила помощник госсекретаря Юри Ким на своих слушаниях в Конгрессе пару недель назад, мы пересматриваем нашу помощь, и определенно в этот нестабильный момент. Я хочу принять во внимание прогресс на пути к миру и степень, в которой, опять же, соблюдаются обязательства, взятые на себя в отношении прав и достоинства людей в Нагорном Карабахе", - сказала она, правда не пояснив, о каких правах может идти речь и при массовом исходе армянского населения.

Она также ушла от ответа журналиста New York Times о том, что несмотря на заверения, США не предприняли конкретных действий, когда Азербайджан атаковал Арцах. Она лишь вновь повторила слова о том, что США сосредоточены на благополучии мирного населения Нагорного Карабаха и тех, кто бежал, а также на получение беспрепятственного и независимого доступа в Арцах.

"В любых обстоятельствах, когда военные вторгаются в гражданские районы, особенно в тех, где существует такая история, которая существовала здесь и произошла здесь, абсолютно необходимо, чтобы глаза и уши независимых органов, нейтральных арбитров были там, как для сдерживания, так и для документирования и привлечения к ответственности. И мы в США знаем это не понаслышке", - сказала она.

"Вы упомянули заявление помощника госсекретаря Кима о том, что применение военной силы неприемлемо - госсекретарь Блинкен сказала то же самое, что и в случае применения военной силы. И мы смотрим, какова будет соответствующая реакция", - сказала она, призвав не делать поспешных выводов об американской внешней политике или реакции на только что произошедшие события.

"И я не собираюсь предсказывать, какими будут последствия нарушения этих принципов, но абсолютно необходимо, чтобы мир сейчас сплотился и подчеркнул нерушимость этих принципов", - сказала она.

Вместе с тем она констатировала, что USAID, почти утроили помощь Армении за последние пару лет как способ поддержки экономических возможностей, малого бизнеса, а также демократических реформ и институциональных реформ, которые правительство пытается ввести в действие.

Пауэр также отметила, что США пересматривают американскую военную помощь Азербайджану. "Мы рассматриваем широкий спектр ответов на недавние события. И, прежде всего, мы очень хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось, чтобы люди могли покинуть Нагорный Карабах, если они того пожелают. Но те, кто остается, пользовались уважением и защитой своих прав, своего достоинства, своей собственности. В Вашингтоне на очень высоком уровне ведутся дискуссии о том, какие действия следует предпринять. Но я действительно хочу еще раз подчеркнуть важность удовлетворения насущных потребностей и, в частности, обеспечения того, чтобы широкая коалиция стран подчеркнула, насколько важно и срочно обеспечить независимые глаза и уши на местах в Нагорном Карабахе",- вновь повторила она.

На уточнение, есть ли у США конкретные механизмы содействия Армении, принимая во внимание экспертные оценки, что ради вытеснения России из региона Вашингтон готов отдать последних армян, Пауэр отметила, что события последних лет, месяцев недель и дней дают понять, почему поднимаются реальные вопросы о роли России как миротворца.

"Наш акцент делается на американо-армянском партнёрстве и на том, как его углублять. И поэтому вы спросили о специфике проявления того, как это будет углубляться в свете недавних событий. И, опять же, я не собираюсь ничего здесь анонсировать, поскольку эти обсуждения идут буквально прямо сейчас, пока мы говорим", - сказала она, отметив, что в Ереване американская делегация обсудили с правительством РА ряд очень реальных просьб. При этом она не стала вдаваться в детали, о какой просьбе идет речь.

Пауэр также уклонилась от ответа на вопрос, какие механизмы есть у США для сдерживания азербайджанской агрессии, принимая во внимание угрозы звучащих из Баку и Анкары с требованием экстерриториального коридора через Сюникскую область РА. Она лишь вновь повторила дежурные слова об усилиях по обеспечению регионального мира.

"Итак, еще раз понимая, что в свете недавних событий существует большой скептицизм в отношении того, что политические переговоры могут привести к конкретным результатам, или существует большой скептицизм в отношении доверия к политическому процессу, мы это понимаем. Но когда дело доходит до вопросов доступа и связи, есть только один способ добиться такой стабильности, которая раскроет экономический потенциал не только народа Армении, но и народа Азербайджана. И это делается для того, чтобы закрепить любое подобное соглашение о возможности подключения мирным путем. И это наше послание. Это послание всех наших партнеров. Это, безусловно, то, чего добивается руководство Армении. И, вы знаете, опять же, президент Азербайджана Алиев официально поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении, так же, как и премьер-министр, и на этом фундаменте мы, опять же, собираемся продвигать, использовать нашу объединяющую силу, чтобы максимально помочь в содействии региональному миру", - подытожила она.