Вторник, 26 Сентября 2023 11:35

АрмИнфо.Экс-мэр Еревана, экс-вице-спикер парламента и бывший заместитель председателя Союза добровольцев <Еркрапа> Альберт Базеян арестован сроком на 2 месяца по подозрению в подготовке к покушению на премьер- министра РА Никола Пашиняна, сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Базеяна. Последний вину не признает и считает себя политзаключенным.

Ранее сообщалось, что Альберта Базеяна 23 сентября доставили в полицию за подготовку к покушению на премьер-министра Никола Пашиняна и к насильственной смене власти в стране. Он был задержан по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 419 УК Армении (присвоение власти).

Как сообщала СНБ, Базеян и еще семь членов организации <Крестоносцы военно- патриотичные> обвиняются в подготовке к узурпации власти. Отмечалось также, что они не смогли завершить преступление независимо от их воли.

Напомним, что в июле с.г. Альберт Базеян на встрече с журналистами заявил, что формируется Объединение добровольцев, военных, ополченцев и военнослужащих резерва. <Мы объединим всех тех воинов-освободителей, которые внесли свой вклад в дело защиты Родины. Мы будем стоять рядом с солдатом, защищать Родину и освобождать оккупированные территории>, - заявил он. Кроме того, он отметил важность объединения здоровых сил политического поля, что приведет к созданию единого Общеармянского Союза. По словам Базеяна, они будут сотрудничать с этим альянсом, посетят области, откроют филиалы, и в один прекрасный день призовут народ подняться на ноги, чтобы потребовать отстранения власти. <Мы принудим власть уйти в отставку и распустим НС. Будет сформировано Временное правительство, руководителем которого не будет ни один из бывших руководителей РА. Иногда спрашивают, если не Никол Пашинян, то кто - Роберт Кочарян, Серж Саргсян или Левон Тер-Петросян? Ни тот, ни другой, ни третий, в армянском народе найдется более 100 человек, которые будут лучше управлять нашей страной, будут более патриотичными, чем Никол Пашинян>, - добавил Базеян