Вторник, 26 Сентября 2023 11:32

АрмИнфо.Могу только представить, насколько болезненными для армянского народа были события прошедшей недели. Об этом 25 сентября на пресс-конференции в Ереване заявила глава USAID Самантой Пауэр.

"Видеть нападения на армянские общины, быть отрезанными от ваших семей и близких в Нагорном Карабахе. Не знать своей судьбы, читать о потенциально острой нехватке продовольствия, лекарств и топлива. Я знаю, что этот кризис особенно болезненный, учитывая, что мир не смог защитить армян в прошлом. Сегодня утром я посетила Мемориал Геноцида армян и возложил венок к Вечному огню., чтобы не только почтить память тех, кто был убит и вынужден покинуть свои дома более века назад, но и для того, что не забывать о нашем общем долге защищать безопасность, достоинство и культурное наследие друг друга", - заявила Пауэр.

Она рассказала, что провела встречу с премьером РА для обсуждения вопросов, как Соединенные Штаты могут поддержать армянский народ как в непосредственной перспективе в Нагорном Карабахе, так и в будущем, поскольку Армения защищает свой суверенитет и территориальную целостность, укрепляет свою демократию и строит процветание по отношению к людям.

"Прежде всего, мы призываем Азербайджан соблюдать режим прекращения огня и предпринять конкретные шаги для защиты прав гражданского населения в Нагорном Карабахе. Президент Алиев пообещал гарантировать права этнических армян. Азербайджан должен выполнить это обещание, и, что более важно, мир должен иметь возможность проверить, что Азербайджан выполняет это обещание. Все стороны должны разрешить проведение международной гуманитарной оценки и присутствие наблюдателей на местах, чтобы отслеживать соблюдение Азербайджаном своих обязательств и предоставлять отчеты международному сообществу в режиме реального времени.

И что крайне важно, Азербайджан должен навсегда и полностью вновь открыть Лачинский (Кашатагский) коридор для пассажирских, коммерческих и гуманитарных перевозок. Обещания защитить жителей Нагорного Карабаха останутся пустыми до тех пор, пока гражданским лицам не будет разрешено покидать и возвращаться по своему желанию. До тех пор, пока поставки продуктов питания, медикаментов и предметов снабжения не смогут достичь общин. И до тех пор, пока гуманитарным организациям, таким как USAID, не будет предоставлен доступ, необходимый нам для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей", - отметила она.

Вместе с тем она констатировала, что с момента возобновления боевых действий в 2020 году Соединенные Штаты предоставили более 24 миллионов долларов гуманитарной помощи и помощи в целях развития в ответ на ситуацию в Нагорном Карабахе, помогая обеспечить продовольствием, водой и санитарными услугами, медицинской помощью, защитой детей, психосоциальной поддержкой и реагированием на чрезвычайные ситуации.

"Я объявлю о дополнительной гуманитарной помощи. Мы уже предоставляем необходимые предметы первой необходимости, такие как хозяйственные и гигиенические наборы, одеяла и одежду, для поддержки людей, которые покинули свои дома в Нагорном Карабахе и нуждаются в помощи прямо сейчас. Мы готовы предоставить еду, деньги, юридическую поддержку, жилье и услуги защиты тем, кто нуждается в помощи. Мы тесно сотрудничаем с местными властями, которые предоставляют припасы, и местными сообществами, которые открыли свои сердца и свои дома тем, кто спасается от насилия", - добавила глава ЮСАЙД.

При этом она отметила, что люди, живущие в Нагорном Карабахе, заслуживают прекращения насилия, они заслуживают того, чтобы жить в безопасности, и они заслуживают сохранения своих армянских культурных связей и возможности перемещаться туда и обратно по своему усмотрению.

"Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействовать с руководством Азербайджана и Армении на самом высоком уровне в стремлении к прочному миру. И, глядя в будущее, мы также продолжим наше партнерство с народом Армении для закрепления демократических завоеваний и стимулирования экономического роста, чтобы последние нападения не подорвали тот замечательный прогресс, которого Армения достигла в последние годы", - сказала она, также поспешив поблагодарить Пашиняна и армянский народ за демократические реформы, проведенные с тех пор, как граждане восстали в 2018 году и потребовали перемен.

"Вы взяли на себя ответственность бороться с коррупцией и открыли пространство для гражданского общества и независимых СМИ. Фактически, буквально на прошлой неделе, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, госсекретарь Блинкен и я принимали министра иностранных дел Арарата Мирзояна на мероприятии, чтобы продемонстрировать прогресс демократических реформаторов во всем мире и пролить свет на реформы, которые было предпринято здесь, в Армении", - сказала она, добавив, что в ЮСАЙД глубоко привержены поддержке этого прогресса, и выступают за создание специализированного антикоррупционного суда и следственного агентства.

"Мы работаем с правительством Армении над выявлением и сокращением бюрократических препятствий, с которыми сталкиваются граждане и предприятия Армении при доступе к государственным услугам. В целом, с 1992 года Соединенные Штаты предоставили 3,3 миллиарда долларов для поддержки народа Армении, и мы стремимся углублять это партнерство каждый день.

Армения добилась исторических успехов в утверждении своей независимости и суверенитета, в борьбе за демократию, в создании экономических возможностей для своих сообществ, в защите своей способности жить в достоинстве и мире - что имеет основополагающее значение. Поскольку вы, армяне, продолжаете идти по этому пути прогресса, даже несмотря на последний кризис, знайте, что у вас есть друг и надежный партнер в Соединенных Штатах", - резюмировала она.