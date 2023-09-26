Вторник, 26 Сентября 2023 11:07

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотини жестко отреагировал на сарказм посла Азербайджана в Бельгии Вагифа Садыгова.

Так, азербайджанский дипломат, реагируя на вчерашний пост французского посла, где опровергались слухи о том, что Франция готова принять всех беженцев из Арцаха, написал в своем Твиттер: "Сёстры cсорятся".

Реагируя на этот выпад азербайджанского дипломата, Декотини, в частности написал: "Армяне Нагорного Карабаха покидают свои дома после 9-месячной блокады и военного нападения азербайджанских сил при соучастии России. Некоторые российские аккаунты распространяют фейковые новости, чтобы дать беженцам ложные надежды.

И, господин посол, вы полагаете, настало время женоненавистнических комментариев.""