Вторник, 26 Сентября 2023 11:04

АрмИнфо.Франция готова направить экстренные средства для помощи пострадавшим, в результате взрыва на складе с горючим в Нагорном Карабахе. Об этом заявила министр иностранных дел и Европы Франции Катрин Колонна.

Она отметила, что сейчас все ее мысли о жертвах взрыва на складе горючего. "Франция готова направить экстренные средства. Азербайджан должен обеспечить немедленный доступ к гуманитарной помощи", - написала Колонна в своем Твиттер.

Отметим, что накануне под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 200 человек. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента, однако их недостаточно. Обсуждается возможность, переброски их в Армению в том числе и санавиацией. Пока не известно число погибших.