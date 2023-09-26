Вторник, 26 Сентября 2023 11:03

АрмИнфо.Принимаются все возможные меры для перевозки пострадавших в результате взрыва на складе ГСМ в Нагорном Карабахе воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохие погодные условия делают транспортировку в настоящее время невозможной. Об этом говорится в сообщении пресс­службы Министерства здравоохранения РА.

"Специалисты Армении, ожоговые специалисты и реаниматологи находятся в постоянном контакте с пострадавшими, оказывая консультативное содействие в вопросе организации медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва, произошедшего на складе ГСМ на трассе Степанакерт-Аскеран", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ведется активная работа по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.

Напомним, что по положению на 26 сентября, число погибших при взрыве базы ГСМ в Арцахе составило 20 человек, около 300 ранены.

Согласно источнику, большинство пострадавших переведены в Республиканский медицинский центр. <К сожалению, жизни семи пациентов спасти не удалось, они скончались в больнице. Десятки пациентов, пострадавших от взрыва, до сих пор находятся в критическом состоянии. 13 неопознанных тел переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие люди считаются пропавшими без вести>, - говорится в сообщении.

Минздрав Нагорного Карабаха заверяет, что врачи и медицинский персонал Степанакерта делают все возможное, чтобы спасти жизни раненых в этих тяжелых и стесненных условиях.