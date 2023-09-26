Вторник, 26 Сентября 2023 11:02

АрмИнфо. Россия показала, что она не является партнером в сфере безопасности, на которого можно положиться. Об этом 25 сентября в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя взаимные обвинения России и Армении по части выполнения союзнических обязательств. На уточнение, беспокоит ли США тот факт, что "Россия раскритиковала Пашиняна за признание территориальной целостности Азербайджана", Миллер отметил, что у него нет каких-либо опасений.

"На Россию нельзя полагаться как на международного партнера. А что касается уважения Россией международной территории и - или, извините, территориальной целостности и суверенитета других стран, я думаю, мы увидели по ее собственным действиям, что это не принцип, которого она придерживается", - заявил американский дипломат.

При этом Миллер уклонился от ответа на вопрос, есть ли у Вашингтона опасения, что территориальная целостность Армении может оказаться под угрозой или что-то должно произойти, что потребует поддержки территориальной целостности Армении со стороны США.

"Мы считаем важным то, чтобы Армения и Азербайджан достигли прочного мирного соглашения. Это то, что мы продвигали в течение некоторого времени - в течение некоторого времени. Мы публично заявляли, что это достижимо, если обе стороны готовы пойти на трудные компромиссы. Очевидно, что за последние несколько месяцев мы не видели подобного. Отмечу, что президент Алиев и премьер-министр Пашинян объявили, что собираются встретиться на следующей неделе. Мы считаем важным, чтобы они встретились и, в конечном итоге, преодолели разрыв между двумя странами", - сказал он, не уточнив, что подразумевает.

Миллер также не согласился с тем, что отсутствие встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Армении и Азербайджана на полях ГА ООН говорит о не очень хорошем положении дел. Представитель Госдепа обратил внимание, что Блинкен находится в постоянном контакте с лидерами двух стран. "Я думаю, это показывает глубину его приверженности решению этой проблемы. Кроме того, сегодня в регионе находятся глава ЮСАЙД Саманта Пауэр и помощник госсекретаря - исполняющий обязанности помощника госсекретаря Ким. Я думаю, что сложно подвергать сомнению глубину наших обязательств, когда вы видите дипломатическое взаимодействие, которое мы имели на самых высоких уровнях за последнюю неделю. Было бы ошибочно придавать какое-то значение тому факту, что он не встречался лично с ними здесь", - отметил дипломат.

Касаясь целей визита высокопоставленных американских чиновников в РА, Миллер отметил, что цель - подтвердить поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, а также демократии, и, конечно же, чтобы помочь удовлетворить гуманитарные потребности, возникшие в результате недавнего насилия в Нагорном Карабахе.

На уточнение, как он прокомментирует визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Азербайджан, учитывая ситуацию и принимая во внимание тот факт, что идут дискуссии о транспортном сообщении между Турцией и Азербайджаном, которое будет проходить через Армению, Миллер в частности, сказал: "Я не буду конкретно это комментировать, скажу только, что мы сотрудничали с правительством Турции по этому вопросу. Это был один из вопросов, которые госсекретарь Блинкен обсуждал со своим турецким коллегой во время их встречи в Нью-Йорке".

Отметим, что ранее Москва и Ереван обменялись резкими взаимными упреками по части выполнения союзнических обязательств. Москва обвинила Ереван в смене внешнеполитического курса и развороте на Запад, а также сдаче Нагорного Карабаха. В свою очередь, премьер Армении назвал РФ несостоятельной по части выполнения своих обязательств в сфере безопасности, в том числе и в Арцахе.