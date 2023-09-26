Вторник, 26 Сентября 2023 11:01

АрмИнфо. В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 25 сентября в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, касаясь исхода армян из Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии.

При этом он назвал ключевым для США сохранение существующего сейчас режима прекращения огня и отсутствие дальнейших военных действий.

По его словам, во-вторых, для Вашингтона важно удовлетворение гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха.

"И в-третьих, Азербайджан и Армения должны достичь прочного мирного соглашения.

Что касается гуманитарной ситуации на местах, то население этнических армян в Нагорном Карабахе должно иметь возможность оставаться в своих домах в мире и достоинстве, с уважением к своим правам и безопасности, если они того пожелают. Тем, кто хочет уехать или вернуться, должен быть предоставлен безопасный проход под наблюдением нейтральной, независимой третьей стороны. И Азербайджан несет ответственность за защиту гражданского населения и обеспечение гуманного обращения со всеми, включая тех, кого он подозревает в комбатантах", - отметил представитель Госдепа США.

На уточнение, поддерживают ли США некий международный мониторинг, будь то через ООН или через других партнеров, о чем попросила армянская сторона, Миллер отметил, что должна быть международная миссия для обеспечения прозрачности, для уверенности жителей Нагорного Карабаха и международного сообщества в том, что права и безопасность - их права и безопасность будут защищены в соответствии с публичными заявлениями, сделанными Азербайджаном.

На уточнение, что он подразумевает под термином "международная миссия" и есть какая- то работа в этом направлении, Миллер, в частности, сказал: "Об этом велись активные дискуссии. У меня нет каких-либо протоколов этих обсуждений, но мы уже давно призывали к такой миссии и работаем с нашими союзниками и партнерами над ее обеспечением", - сказал он.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 17:00, 6650 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.