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 Вторник, 26 Сентября 2023 10:57
Александр Аванесов

В Армении  возобновились акции протеста, направленные на смену власти

В Армении  возобновились акции протеста, направленные на смену власти

АрмИнфо.В Армении с утра 26 сентября возобновились акции протеста, направленные на смену власти в стране.

По призыву Национального комитета по координации протестным движением,  участники акций заблокировали улицу Вазгена Саркисяна в центре столицы, а также перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса.  Не менее острая ситуация сложилась на улицах Корюна, Абовяна и Григора Лусаворича.  Полиция прибегла к задержаниям  у Ереванского цирка, разблокировав дорогу.

Накануне на митинге было сообщено, что акции неповиновения пройдут у станции метро <Еритасардакан>, на площади Гарегина Нжде, у памятника Давида Сасунскому, на улице Касьяна, у памятников  Гаю и Андранику. На вечер сегодняшнего дня на площади Республика запланировано проведение мощного митинга.

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