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АрмИнфо.В Армении с утра 26 сентября возобновились акции протеста, направленные на смену власти в стране.
По призыву Национального комитета по координации протестным движением, участники акций заблокировали улицу Вазгена Саркисяна в центре столицы, а также перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса. Не менее острая ситуация сложилась на улицах Корюна, Абовяна и Григора Лусаворича. Полиция прибегла к задержаниям у Ереванского цирка, разблокировав дорогу.
Накануне на митинге было сообщено, что акции неповиновения пройдут у станции метро <Еритасардакан>, на площади Гарегина Нжде, у памятника Давида Сасунскому, на улице Касьяна, у памятников Гаю и Андранику. На вечер сегодняшнего дня на площади Республика запланировано проведение мощного митинга.
|Посольство Армении опровергло слухи о намерении вынужденных переселенцев из Арцаха обосноваться в Грузии
|Нарек Мкртчян: Правительство Армении имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить потребности вынужденных переселенцев из Арцаха
|АНКА обвинила президента США Джо Байдена в пособничестве геноцида народа Арцаха
|Комиссия парламента Армении обсудит вопрос о ратификации Римского статута
|Глава USAID: оказываемая Армении поддержка за последний период увеличилась втрое, готовы помочь правительству в решении вновь возникших проблем
|Андраника Теваняна опять подвергли приводу
|Блогер: Всё что арцахцы своим трудом создавали поколениями, строили, возделывали - все будет нагло присвоено режимом Алиева
|Вице-спикер НС РА: российские миротворцы не удержали Лачинский коридор и не предотвратили нападение на Нагорный Карабах
|Канада назначила посла в Армении
|Антонов призвал Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, искусственно усиливающих антироссийские настроения в Армении
|Во всех областях Армении созданы рабочие группы по взаимодействию и оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|Токио вновь призвал все вовлеченным в карабахское урегулирование стороны использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере
|Москва: Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе
|Саманта Пауэр уклонилась от ответа на вопрос о механизмах сдерживания азербайджанской агрессии в отношении Армении
|Альберт Базеян арестован по подозрению в подготовке к покушению на Никола Пашиняна
|Саманта Пауэр: Все стороны должны разрешить проведение международной гуманитарной оценки в Нагорном Карабахе
|Посол Франции в Армении жестко отреагировал на сарказм посла Азербайджана в Бельгии
|Колонна: Франция готова направить экстренную помощь пострадавшим в результате взрыва на складе с горючим в Нагорном Карабахе
|Плохие погодные условия пока не позволяют перевезти в Армению пострадавших в результате взрыва склада ГСМ в Нагорном Карабахе - Минздрав РА
|Госдеп США: На Россию нельзя полагаться как на международного партнера
|В Госдепе США отметили важность отправки международной миссии в Арцах для мониторинга ситуации
|В Армении возобновились акции протеста, направленные на смену власти
|В результате взрыва на топливохранилище под Степанакертом пострадало свыше 200 человек
|Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
|В Степанакерте представили подробности встречи с Баку
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
|В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
|Никол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
|Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
|На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
|Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
|Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
|МОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|За акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида Саргсяна
|Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха
|Москва: В региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентельменской договоренности о статусе Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Союз армян России требует прекратить репрессии в Армении и призывает соотечественников поддержать процесс национального пробуждения - заявление
|Алиев и Эрдоган провели переговоры в закрытом режиме
|Посол ИРИ на встрече с Пашиняном подтвердил четкую позицию иранской стороны относительно территориальной целостности Армении
|Сенатор США: мы предлагаем предоставить президенту США право вводить санкции против таких игроков, как Азербайджан
|Судьи дают добро на арест: Адвокаты призывают компетентные госорганы РА вернуться в правовое поле и не переходить точку невозврата
|Посол Испании в Армении ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе в Сюнике
|Ситуация чрезвычайно сложная для Армении и армянского народа - глава делегации ЕС в Армении
|Армения и Литва проведут межпарламентские обсуждения посредством видеосвязи
|МВД Арцаха в результате поисковых работ обнаружило тела 105 погибших арцахцев
|СМИ: Путин намерен встретиться с лидерами Турции, Армении и Азербайджана
|Кремль: В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное - не допустить вмешательство третьей стороны
|Кремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев
|В Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийства
|СМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-Степанакерт
|Саманта Пауэр и Юри Ким едут в Армению
|Соединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенатор
|Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГД
|Состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РА
|Эдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха
|Исход армян из осажденного Арцаха продолжается
|Мурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечности
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