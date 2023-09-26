Вторник, 26 Сентября 2023 10:57

АрмИнфо.В Армении с утра 26 сентября возобновились акции протеста, направленные на смену власти в стране.

По призыву Национального комитета по координации протестным движением, участники акций заблокировали улицу Вазгена Саркисяна в центре столицы, а также перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса. Не менее острая ситуация сложилась на улицах Корюна, Абовяна и Григора Лусаворича. Полиция прибегла к задержаниям у Ереванского цирка, разблокировав дорогу.

Накануне на митинге было сообщено, что акции неповиновения пройдут у станции метро <Еритасардакан>, на площади Гарегина Нжде, у памятника Давида Сасунскому, на улице Касьяна, у памятников Гаю и Андранику. На вечер сегодняшнего дня на площади Республика запланировано проведение мощного митинга.