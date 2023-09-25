Понедельник, 25 Сентября 2023 23:37

АрмИнфо. В результате взрыва на топливохранилище под Степанакертом пострадало свыше 200 человек. Об этом сообщает омбудсмен Республики Арцах.

Согласно сообщению, состояние здоровья большинства пострадавших тяжелое или крайне тяжелое. Мест и возможностей медицинских учреждений Арцаха недостаточно для спасения жизней людей. Арцаху нужна помощь санавиации и чем скорее тем лучше. Иначе многих спасти не удастся.