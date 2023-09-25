Понедельник, 25 Сентября 2023 21:40

АрмИнфо. Давид Саргсян, корреспондент газеты "168 жам" (168.am), задержанный сегодня полицией из-за гражданской акции у Ереванского Государственного Университета, после 6-часового содержания под стражей, был арестован.

Свое возмущение по поводу начала арестов журналистов выразил Союз журналистов Армении. В заявлении СЖА сказано, что по словам его адвокатов, сотрудник полиции, задержавший Давида Саргсяна, несколько раз менял докладную и подделывал документы.

«Для любого, кто знает Давида Саргсяна, очевидно, что хулиганское поведение не может иметь к нему никакого отношения. Учитывая его журналистскую деятельность, в действиях Следственного комитете явно просматривается политическое преследование, потому что то, что инкриминируется нашему коллеге, произошло в прямом эфире, и это никак нельзя квалифицировать как хулиганство», - говорится в заявлении. Отмечается, что гражданская позиция и активность Давида Саргсяна были весьма подходящим поводом для нынешнего пр

Союз журналистов Армении решительно осуждает преследование журналиста, призывает журналистское сообщество не оставаться равнодушными к тому, что происходит с их коллегой, возвысить свой голос в защиту Давида Саргсяна.

«Мы призываем наших международных партнеров, правозащитные организации, занимающиеся вопросами свободы слова, осудить факт незаконного и необоснованного ареста Давида Саргсяна, следить за развитием событий, дабы не допустить углубляющихся день ото дня в Армении проявлений вседозволенности», - говорится в заявлении СЖА.