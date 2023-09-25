|Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
|В Степанакерте представили подробности встречи с Баку
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
|В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
|Никол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
|Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
|На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
|Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
|Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
|МОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|За акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида Саргсяна
|Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха
|Москва: В региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентельменской договоренности о статусе Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Союз армян России требует прекратить репрессии в Армении и призывает соотечественников поддержать процесс национального пробуждения - заявление
|Алиев и Эрдоган провели переговоры в закрытом режиме
|Посол ИРИ на встрече с Пашиняном подтвердил четкую позицию иранской стороны относительно территориальной целостности Армении
|Сенатор США: мы предлагаем предоставить президенту США право вводить санкции против таких игроков, как Азербайджан
|Судьи дают добро на арест: Адвокаты призывают компетентные госорганы РА вернуться в правовое поле и не переходить точку невозврата
|Посол Испании в Армении ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе в Сюнике
|Ситуация чрезвычайно сложная для Армении и армянского народа - глава делегации ЕС в Армении
|Армения и Литва проведут межпарламентские обсуждения посредством видеосвязи
|МВД Арцаха в результате поисковых работ обнаружило тела 105 погибших арцахцев
|СМИ: Путин намерен встретиться с лидерами Турции, Армении и Азербайджана
|Кремль: В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное - не допустить вмешательство третьей стороны
|Кремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев
|В Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийства
|СМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-Степанакерт
|Саманта Пауэр и Юри Ким едут в Армению
|Соединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенатор
|Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГД
|Состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РА
|Эдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха
|Исход армян из осажденного Арцаха продолжается
|Мурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечности
|США издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти - эксперт
|Французский депутат: Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле?
|<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов
|Французский журналист: Азербайджан начинает облаву на армянских мужчин
|Инфоцентр Арцаха: Для всех желающих переехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливо
|Рабочая группа фонда "Татоян" выехала в Горис для сбора фактов о процессе вывоза из Нагорного Карабаха насильственно перемещенных арцахцев
|Вечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна - спикер НС РА
|Немецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признаку
|По состоянию на 10:00 число задержанных в Ереване достигло 142
|Минтруда и соцвопросов запустило платформу учета потребностей переселенцев из Арцаха
|Российский депутат: Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность
|Военные противника убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентября
|В МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороны
|Сын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяца
|В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцев
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политолог
|Депутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране
|В Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА
|Мирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картины
|Армения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа Арцаха
|В Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах
|Давид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо. Давид Саргсян, корреспондент газеты "168 жам" (168.am), задержанный сегодня полицией из-за гражданской акции у Ереванского Государственного Университета, после 6-часового содержания под стражей, был арестован.
Свое возмущение по поводу начала арестов журналистов выразил Союз журналистов Армении. В заявлении СЖА сказано, что по словам его адвокатов, сотрудник полиции, задержавший Давида Саргсяна, несколько раз менял докладную и подделывал документы.
«Для любого, кто знает Давида Саргсяна, очевидно, что хулиганское поведение не может иметь к нему никакого отношения. Учитывая его журналистскую деятельность, в действиях Следственного комитете явно просматривается политическое преследование, потому что то, что инкриминируется нашему коллеге, произошло в прямом эфире, и это никак нельзя квалифицировать как хулиганство», - говорится в заявлении. Отмечается, что гражданская позиция и активность Давида Саргсяна были весьма подходящим поводом для нынешнего пр
Союз журналистов Армении решительно осуждает преследование журналиста, призывает журналистское сообщество не оставаться равнодушными к тому, что происходит с их коллегой, возвысить свой голос в защиту Давида Саргсяна.
«Мы призываем наших международных партнеров, правозащитные организации, занимающиеся вопросами свободы слова, осудить факт незаконного и необоснованного ареста Давида Саргсяна, следить за развитием событий, дабы не допустить углубляющихся день ото дня в Армении проявлений вседозволенности», - говорится в заявлении СЖА.
|Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
|В Степанакерте представили подробности встречи с Баку
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
|В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
|Никол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
|Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
|На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
|Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
|Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
|МОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|За акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида Саргсяна
|Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха
|Москва: В региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентельменской договоренности о статусе Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Союз армян России требует прекратить репрессии в Армении и призывает соотечественников поддержать процесс национального пробуждения - заявление
|Алиев и Эрдоган провели переговоры в закрытом режиме
|Посол ИРИ на встрече с Пашиняном подтвердил четкую позицию иранской стороны относительно территориальной целостности Армении
|Сенатор США: мы предлагаем предоставить президенту США право вводить санкции против таких игроков, как Азербайджан
|Судьи дают добро на арест: Адвокаты призывают компетентные госорганы РА вернуться в правовое поле и не переходить точку невозврата
|Посол Испании в Армении ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе в Сюнике
|Ситуация чрезвычайно сложная для Армении и армянского народа - глава делегации ЕС в Армении
|Армения и Литва проведут межпарламентские обсуждения посредством видеосвязи
|МВД Арцаха в результате поисковых работ обнаружило тела 105 погибших арцахцев
|СМИ: Путин намерен встретиться с лидерами Турции, Армении и Азербайджана
|Кремль: В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное - не допустить вмешательство третьей стороны
|Кремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев
|В Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийства
|СМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-Степанакерт
|Саманта Пауэр и Юри Ким едут в Армению
|Соединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенатор
|Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГД
|Состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РА
|Эдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха
|Исход армян из осажденного Арцаха продолжается
|Мурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечности
|США издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти - эксперт
|Французский депутат: Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле?
|<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов
|Французский журналист: Азербайджан начинает облаву на армянских мужчин
|Инфоцентр Арцаха: Для всех желающих переехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливо
|Рабочая группа фонда "Татоян" выехала в Горис для сбора фактов о процессе вывоза из Нагорного Карабаха насильственно перемещенных арцахцев
|Вечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна - спикер НС РА
|Немецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признаку
|По состоянию на 10:00 число задержанных в Ереване достигло 142
|Минтруда и соцвопросов запустило платформу учета потребностей переселенцев из Арцаха
|Российский депутат: Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность
|Военные противника убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентября
|В МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороны
|Сын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяца
|В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцев
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политолог
|Депутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране
|В Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА
|Мирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картины
|Армения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа Арцаха
|В Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах
|Давид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с Азербайджаном
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
|Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
|Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
|Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан