Понедельник, 25 Сентября 2023 20:53

АрмИнфо.Пресс-служба премьер-министра РА представила содержание письма президента США Джо Байдена Николу Пашиняну.

Письмо Байдена Пашиняну передала глава Агентства международного развития США Саманта Пауэр в ходе сегодняшней встречи в Ереване.

В письме Байден направил Пашиняну и народу Армении наилучшие пожелания по случаю Дня независимости

"В этом году, отмечая это великое событие, мы также оплакиваем смерть этнических армян в Нагорном Карабахе. Я попросил Саманту Пауэр, одного из самых важных членов моего кабинета, лично передать вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достойному и устойчивому региональному миру, гарантирующему ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию.

Армения продемонстрировала свою приверженность этой цели, приняв участие в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в вашем окружении", - говорится в письме.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты полны решимости работать с правительством РА над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавних насилий. "Этот вопрос Пауэр подробно обсудит с вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения.

Богатая история Армении вдохновляла страны и людей во всем мире стремиться к свободе и справедливости. И армянская община Америки продолжает оставаться источником силы в моей стране. Надеюсь продолжить углубление и укрепление связей между нашими государствами и народами в наступающем году", - говорится в письме Байдена Пашиняну.