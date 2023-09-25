Понедельник, 25 Сентября 2023 20:52

АрмИнфо. В результате сильного взрыва, произошедшего на складе бензина в районе, прилегающем к трассе Степанакерт- Аскера, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

"На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв.

В данный момент на месте работают спасательная и медико-оперативная группы.

Есть пострадавшие и погибшие. Многие пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Информация о деталях инцидента будет опубликована позже", - говорится в сообщении МВД НКР.