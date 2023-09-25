Понедельник, 25 Сентября 2023 20:51

АрмИнфо. В Армению 25 сентября с двухдневным рабочим визитом прибыла делегация МВД РФ во главе с министром Владимиром Колокольцевым. Министр внутренних дел РА Ваге Казарян встретил делегацию в аэропорту "Звартноц".

Как сообщает пресс-служба МВД РА, в тот же день в Ереване состоялось заседание объединенной коллегии МВД Российской Федерации и Республики Армения, на котором приняли участие делегации, возглавляемые Владимиром Колокольцевым, при участии Ваге Казарян.

На встрече также присутствовал Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств Олег Коновалов? Во вступительной речи Ваге Казарян подчеркнул, что объединенная коллегия двух Министерств продолжает оставаться важным механизмом повышения эффективности совместной борьбы с преступностью. На заседаниях коллегии обсуждаются все вопросы и проблемы, интересующие стороны, совместно вырабатываются конкретные шаги в направлении улучшения криминогенной ситуации в обоих государствах, а также противодействия современным угрозам и вызовам.

В завершение выступления Ваге Казарян выразил надежду, что решения, принятые на ереванском заседании объединенной коллегии, поднимут эффективное взаимодействие двух ведомств на новый уровень.

На заседании совместной коллегии с приветственной речью также выступил Владимир Колокольцев. Он поздравил армянскую сторону с Днем независимости и рассказал о сотрудничестве двух правоохранительных органов, проделанной работе и планируемых мерах в рамках борьбы с преступностью.

После выступления участники заседания перешли к обсуждению предложенных проблем. На повестке дня стояли следующие вопросы: состояние сотрудничества Министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Армения в области противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно­коммуникационных технологий; совершенствование взаимодействия экспертно- криминалистических подразделений министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Армения; проект плана работы Объединенной коллегии Министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Армения на 2025 год.

По вопросам повестки дня с докладами выступили должностные лица соответствующих структур МВД Российской Федерации и Республики Армения.

После предметного обсуждения вопросов были приняты конкретные решения. В завершение были подписаны итоговые документы заседания Совместной коллегии МВД РФ и РА.