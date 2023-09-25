Понедельник, 25 Сентября 2023 20:48

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую главой USAID Самантой Пауэр. В составе делегации также исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Юри Ким.

Как сообщает пресс-служба премьер РА, Пашиянн приветствовал визит Пауэр в Армению в это трудное время. "Думаю, вы в курсе общей ситуации, поскольку у нас была возможность обсудить эту ситуацию с членами Палаты представителей США, а два дня назад у меня состоялся телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном.

Наши партнеры находятся в контакте, и я считаю очень важным, что у нас есть возможность обсудить все детали текущей ситуации в нашем регионе", - сказал премьер РА.

"Вы знаете, что, к сожалению, процесс этнической чистки армян Нагорного Карабаха продолжается, он происходит прямо сейчас, и это очень трагический факт. Мы пытались проинформировать международное сообщество о том, что эта этническая чистка будет происходить, но, к сожалению, нам не удалось ее предотвратить. Но эта ситуация и напряженность в нашем регионе продолжают нарастать, и сейчас очень важно предпринять конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и еще большие проблемы. Я очень рад этой возможности и приветствую вас в нашей стране", - сказал глава кабмина РА.

В свою очередь Саманта Пауэр поблагодарила премьер-министра за теплый прием, оказанный возглавляемой ею делегации. "Я знаю, насколько вы заняты, учитывая сложившуюся ситуацию. Президент Байден послал меня и мою делегацию сюда, чтобы подчеркнуть глубокую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и демократии Армении. Я знаю, что USAID работает с армянским народом, и правительство Армении никогда не проявляло нерешительности в этом вопросе, и это очень важно.

Мы прибыли в Армению, и я надеюсь, что у меня будет возможность приехать еще раз, чтобы обсудить наши шаги, направленные на укрепление вашей углубляющейся демократии, но в ходе этого визита, конечно, мы сосредоточены на конкретном кризисе, гуманитарных потребностях людей из Нагорного Карабаха, гуманитарных нужд людей, бежавших из Нагорного Карабаха. Полагаю, что около 5000 человек сегодня пересекли границу с Арменией, и мы действительно очень серьезно относимся к своей ответственности за то, чтобы сосредоточить свои ресурсы на поддержке местных органов власти в поиске мест для проживания и других средств поддержки, а также побудить другие страны сделать то же самое", - заявила она.

По словам Пауэр, Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать как с правительством Армении, так и с правительством Азербайджана для достижения прочного мира между странами, также принимая во внимание глубокие экономические выгоды и стабильность, которые это обеспечит армянскому народу. Шаги, которые вы предприняли в отношении разделения властей, в борьбе с коррупцией, все это инвестиции в будущее Армении", - сказала Пауэр, которая также передала письмо президента США Джо Байдена Пашиняну.

Далее собеседники обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, возможности оказания поддержки соотечественникам в Арцахе, происходящие в регионе события, а также дальнейшее развитие и расширение сотрудничества Армения-США.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 17:00, 6650 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.