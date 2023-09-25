Понедельник, 25 Сентября 2023 19:32

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотини опроверг слухи о том, что Франция готова принять и предоставить убежище армянам Арцаха, ставшим беженцами в результате азербайджанской агрессии. Соответствующую запись с опровержением Декотини разместил в своем микроблоге в Твиттер.

Дипломат призвал всех для получения достоверной информации о шагах Парижа посетить официальную страницу посольства Франции в РА, а также на Фейсбук и в Твиттер.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Франция готова принять всех арцахских армян, насильственно перемещенных Азербайджаном и Арцаха.