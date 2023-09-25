Понедельник, 25 Сентября 2023 19:22

АрмИнфо.На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на фоне последних плачевных процессов вокруг Арцаха.

Граждане, обеспокоенные судьбой Арцаха, в ежедневном режиме с 19 сентября, после очередного нападения Азербайджана на Арцах собираются на площади Республики с требованием отставки Пашиняна. Согласно демонстрантам, именно Пашинян своей пагубной политикой, поставил страну на порог потери государственности, а арцахцев на порог геноцида. На площадь Республики стянуты большие силы полиции.

Добавим также, что сегодня с раннего утра граждане, несогласные с политикой Пашиняна проводили акции неповиновения по всему Еревану. Были перекрыты десятки улиц, город был парализован. Полиция подвергла приводу более 200 участников протестных акций. Среди задержанных, в том числе и политические деятели Тадевос Аветисян и Гагик Минасян.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 17:00, 6650 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.