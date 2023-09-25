Понедельник, 25 Сентября 2023 19:11

АрмИнфо. По состоянию на 17:00 25 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 6650 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, из общего количества переселенцев обобщены данные 5580 человек, а оценка потребностей 1070 человек находится в процессе определения. Всем тем, кто не имеет заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает подходящее жилье. Учет потребностей в поддержке продолжается.