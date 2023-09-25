Понедельник, 25 Сентября 2023 18:42

АрмИнфо.Ситуация в Нагорном Карабахе подняла вопросы о том, какое влияние на самом деле имеют западные столицы в регионе. Об этом пишет авторитетная британская газета The Guardian.

"Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы", - сказал один высокопоставленный европейский дипломат The Guardian, добавив, что "там разыгралась вся геополитика".

Тем не менее, дипломат отметил, что "это очень хрупкая ситуация" и что, по их мнению, сейчас, как никогда, Европе необходимо "оставаться с Арменией".

Газета также пишет, что завтра высокопоставленный представитель ЕС намерен созвать встречу с представителями Армении и Азербайджана , а также официальными лицами Франции и Германии.

Другой европейский дипломат на условиях анонимности заявил The Guardian, что Турция является препятствием для помощи НАТО в деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе.

Дипломат, сказал, что западный военный альянс может сыграть "более активную роль" из-за гуманитарной ситуации и влияния на евроатлантическую безопасность.

Но, продолжил он, НАТО "парализовано", когда дело касается Нагорного Карабаха, из-за страны-члена Турции, которая поддерживает Азербайджан.

На вопрос, есть ли у НАТО или европейских правительств какие-либо рычаги воздействия на продолжающийся кризис, второй высокопоставленный европейский дипломат просто пошутил: "На самом деле нет".

В этой связи в газете также обратили внимание, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что "победа Азербайджана открыла окно возможностей для нормализации ситуации в регионе".

"Выступая вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым , турецкий лидер выразил надежду, что Армения предпримет "искренние шаги", чтобы воспользоваться этой возможностью для стабильности и мира в регионе.

Эрдоган также сказал, что успех Азербайджана в карабахской операции является источником гордости для Турции, и поздравил азербайджанскую армию за проявление "чувствительности" к гражданскому населению в регионе", - цитирует Эрдогана газета.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 17:00, 6650 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.