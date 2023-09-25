Понедельник, 25 Сентября 2023 18:41

АрмИнфо.Учитывая гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и создавшуюся с 19 сентября ситуацию, Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) направило руководителям высших учебных заведений РА циркулярное письмо с предложением направить свои усилия на организацию помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

В частности, было предложено рассмотреть возможность включения студентов и сотрудников ВУЗов в базы данных волонтеров, которые формирует Министерство труда и социальных вопросов РА.

Согласно сообщению МОНКС, студенты могут быть вовлечены в процессы оказания необходимой социальной поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, в том числе заниматься инвентаризации потребностей людей, предоставлять необходимую информацию и другую поддержку.

Ряд университетов уже начали набор студентов, желающих участвовать в волонтерской работе для организации этих работ. В их числе Горисский государственный университет, Государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна. Сообщается, что со студентами были проведены подготовительные работы для взаимодействия с нашими соотечественниками из Арцаха.

Касаемо профессорско-преподавательского состава и административного персонала, последние будут осуществлять узкопрофессиональную работу, оказывая психологическую поддержку.

Согласно сообщению МОНКС, волонтерские группы формируются также в Ереванском государственном университете, которые будут работать по 6 направлениям: банк жилья, гуманитарная помощь, логистические вопросы, правовые вопросы, психологическая помощь, информационный центр, отдельно будет действовать группа по сбору фактов.

С заявлениями о начале работы по набору волонтеров выступили и другие высшие учебные заведения.

Отметим, что по состоянию на 12:00 25 сентября из Арцаха в Армению въехало 4850 граждан.