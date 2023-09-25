Понедельник, 25 Сентября 2023 18:24

АрмИнфо. Следственный комитет РА сообщает о возбуждении уголовного дела в том числе в отношении журналиста Давида Саргсяна за хулиганство, совершённое в составе группы лиц, в Ереванском госуниверситете.

В частности, согласно СК, утром 25 сентября из ЕГУ в полицию поступило сообщение о том, что группа людей ворвалась в здание вуза и грубо нарушила общественный порядок, начала кричать, ударив по двери кабинета ректора, нарушая нормальную работу университета.

Прибывшие на место полицейские забрали на участок 38-летнего Ц.А. (Согласно СМИ, речь идет о бывшем руководителе студсовета ЕГУ Цолаке Акопяне) и 32-летнего Д.С.

По данному делу в третьем следственном отделе административных округов Центр и Норк- Мараш Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 297 УК РА.

Следователь принял постановление о задержании указанных лиц.

Напомним, что с 19 сентября в Ереване проходят акции неповиновения с требованием отставки главы правительства и принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности арцахцев.