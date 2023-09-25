Понедельник, 25 Сентября 2023 18:09

АрмИнфо. Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха в общине Ташир Лорийской области Армении. Об этом говорится в сообщении Группы компаний <Ташир>.

"Принимая во внимание необходимость поддержки, обеспечения и поддержки многих тысяч арцахских армян, компания сделает все возможное для поддержки наших соотечественников", - говорится в сообщении ГК.