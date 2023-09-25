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 Понедельник, 25 Сентября 2023 18:09
Александр Аванесов

Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха

Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха

АрмИнфо. Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха в общине Ташир Лорийской области Армении.  Об этом говорится в сообщении Группы компаний <Ташир>.

"Принимая во внимание необходимость поддержки, обеспечения и поддержки многих тысяч арцахских армян, компания сделает все возможное для поддержки наших соотечественников", - говорится в сообщении ГК.

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