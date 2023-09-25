Понедельник, 25 Сентября 2023 17:59

АрмИнфо. Информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ, не соответствует действительности, передает корреспондент МИА <Казинформ>.

<Информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ, является фейком, - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Также он опроверг информацию о том, что Армения просила военной помощи у ОДКБ в связи с конфликтом в Карабахе. Нет, не было - и у Казахстана не просила, и в рамках ОДКБ не было такого>, - пояснил Айбек Смадияров.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ