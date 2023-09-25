Понедельник, 25 Сентября 2023 17:57

АрмИнфо.. Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

"Налицо - попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер.

Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый - западный - вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство", - выразили убеждение в МИД РФ.

Официальная Москва подчеркнула, что Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: "с нами или против нас". В МИД РФ добавили, что Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры. В этом ключе в ведомстве вновь напомнили, что осенью 2020 г. усилия именно Российской Федерации и лично президента Владимира Путина позволили не допустить полного поражения Армении.

"Если бы Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, проигрыш был бы менее тяжелым. Наконец, самоотверженная деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе (НК), порой ценой собственной жизни, - прямое подтверждение сохраняющейся приверженности России выполнению своей крайне непростой миссии в интересах достижения мира между азербайджанским и армянским народами, о чем Пашинян предпочел умолчать.

Наша страна, несмотря на все чаще поступающие сигналы о создании в республике искусственных сложностей для российских компаний, неизменно ведет курс на наращивание экономических и инвестиционных связей с Арменией как по двусторонней линии, так и в рамках Евразийского экономического союза. Сегодня они демонстрируют рекордную динамику, способствуя внушительному росту армянской экономики и благосостояния граждан", - добавили в МИД РФ.

Вместе с тем в российском МИД подчеркнули, Россия твердо выступает в пользу укрепления с Арменией общего культурного и образовательного пространства вопреки попыткам отдельных армянских представителей затормозить продвижение взаимовыгодных проектов в гуманитарной сфере.

"В региональных делах Пашинян - вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям - поддался увещеваниям Запада. В Праге и Брюсселе решил действовать с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 г., признав суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Это принципиально изменило условия, при которых было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента. Из-за недальновидности армянского руководства не удалось претворить в жизнь ряд договоренностей в сфере укрепления безопасности Армении, в частности, Пашиняном не было подписано уже согласованное всеми министрами иностранных дел шести стран решение о направлении в приграничные с Азербайджаном районы республики наблюдательной миссии ОДКБ", - подчеркнули в МИД РФ.

При этом в Москве добавили, что обстановку накаляло и упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 ноября 2020 г. присутствия в Нагорном Карабахе "армянских вооруженных формирований", что и стало одной из ключевых причин последнего сентябрьского обострения.

"Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении и полном разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации.

Во многом в результате непоследовательной позиции армянского руководства, которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - заверили в российском МИД.

Вместе с тем, в ведомстве добавили, что упущено драгоценное время, за которое можно было существенно продвинуться в плане согласования мирного договора, делимитации границы и разблокирования региональных коммуникаций, что стало бы для Армении дополнительными факторами обеспечения безопасности.

"Примечательно также, что на упомянутых пражской и брюссельской встречах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении, признав территориальную целостность Азербайджана, не вспомнил о правах и безопасности карабахских армян. Не наблюдаем и сегодня у официального Еревана твердой заинтересованности помогать решать насущные проблемы в Нагорном Карабахе - речь о создании благоприятных условий для соблюдения режима прекращения огня, улучшения гумситуации, завязывания устойчивого диалога между Баку и Степанакертом.

Такой безответственный подход команды Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается - в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации "цветных революций", но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих. При этом, как хорошо известно, посол США поддерживает тесные контакты с правительством. На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия.

Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения", - резюмировали в МИД РФ.

Отметим, что Пашинян 24 сентября заявил, что атаки Азербайджана на Армению за последние годы делают очевидным то, что те системы внешней безопасности, которые была вовлечена РА, неэффективны с точки зрения защиты госинтересов и безопасности республики. Этот факт стал очевидным, как в ходе 44- дневной войны в 2020 году, так и в мае и ноябре 2021-го и в сентябре 2022-го. Он также назвал неэффективной деятельность РМК в Арцахе, и раскритиковал ОДКБ.