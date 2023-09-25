Понедельник, 25 Сентября 2023 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 14, 16 на улице Мазманяна, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6а, 6/2, 8, 10 на улице Ширака, жилой дом 16/2 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N137, частные дома на улицах Одессы, Мадояна, Патканяна, Раздана, Додохяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 9, 13, 17, частные дома на улице Г. Овсепяна, компания “Научный центр травматологии и ортопедии" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 частные дома 2-18 на 8-ой улице Нубарашена, 1-12 на 10-ой улице, 1-12 на 12-ой улице;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилого дома 22 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 56 на улице Пушкина, адрес 42 на 1-ом переулке Айгедзори, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-7 на 4-ом переулке Врацакан, жилой дом 32/8 на пр. Комитаса, жилой дом 49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 1-15 на 1-ом тупике Баграмяна, 1-14 на улице Алиханяна, 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на улице Каленца, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, 1-7 на улице Барбюса, ясли-детский сад N208, жилые дома 41/5-356 у Шрджанцик Тоннеля, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилой дом 6 на улице Давида Анахта;

в Армавирской области:

10:00-17:00 села Мргашат, Аревик, Алашкерт, Норапат;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

12:00-14:00 частично улицы Маркса, Товмасяна, Агаяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степаняна, Абовяна, Арама Хачатряна, Нар-Доса, Чаренца, Исаакяна, С. Акобяна, Нерсисяна, Мамиконяна, Прошяна, Теряна, Авагяна, Шаумяна, Атарбекяна, Комитаса, Горцаранаин, Ереванян, Мясникяна, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-11։30 села Вардаовит и Гетик;

10։30-12։30 частично квартал ‘Нораван”, частично улица Амбардзумяна и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Птгни;

10։30-16։30 село Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); тепличные хозяйства села Камарис; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); рудники села Арамус;

11:00-16:30 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”, улицы 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14:00 населенные пункты Мадина, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

12։00-12:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-17:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, скважины ВП ''Гегаркуник”;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Акори и Качачкут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Арегнадем, Гташен и Камхут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 , жилые дома 14-17 в 3-ем квартале Давташена, частично улицы Давташена 2, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5а, 5/5, 5/5а, 13, 15 на улице Шарури, частные дома на улицах 6, 8, 9, 12, 14, 15 в кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 2-ом и 3-ем переулках 3-ей улицы квартала “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 55 на улице Вильнюса, школа N 198, ясли-детский сад N120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 1-ый переулок 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 национальный политехнический университет Армении, жилые дома 25/14 на улице Налбандяна, 21 на улице Туманяна, 24, 24а, 26, 30 на улице Саряна, 52 на улице Маисяна, частные дома 1-20 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 30, 30А на улице Улнеци, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, частные дома 1-41 в кв. “Канакер ГЭС” и 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна;

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Ацик и Мясникян;

10:00-14:00 села Птгунк и Мусалер;

11:00-17:00 село Араташен;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично села Нарек и Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10։00-13:00 частично села Джрвеж и Дзорахбюр; частные дома Джрвежа-Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 села Камарис, Акунк, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 2 на улице Атис в городе Абовян; частично село Птгни;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично населенный пункт Варденик;

11։00-13։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”;

14։00-16։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, национальный парк ‘Севан”, Ч/П ‘Хачатрян Саарон”;

16։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Енокаван, зоны отдыха “Ластивер Розорт”, ‘Аланд Резорт”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.