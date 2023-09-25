Arminfo.info



 Понедельник, 25 Сентября 2023 17:56

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 14, 16 на улице Мазманяна, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6а, 6/2, 8, 10 на улице Ширака, жилой дом 16/2 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N137, частные дома на улицах Одессы, Мадояна, Патканяна, Раздана, Додохяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 9, 13, 17, частные дома на улице Г. Овсепяна, компания “Научный центр травматологии и ортопедии" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00  частные дома 2-18 на 8-ой улице Нубарашена, 1-12 на 10-ой улице, 1-12 на 12-ой улице;

11:00-17:00  абоненты-жильцы жилого дома 22 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 56 на улице Пушкина, адрес 42 на 1-ом переулке Айгедзори, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-7 на 4-ом переулке Врацакан, жилой дом 32/8 на пр. Комитаса, жилой дом 49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 1-15 на 1-ом тупике Баграмяна, 1-14 на улице Алиханяна, 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на улице Каленца, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, 1-7 на улице Барбюса, ясли-детский сад N208, жилые дома 41/5-356 у Шрджанцик Тоннеля, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилой дом 6 на улице Давида Анахта;

 

в Армавирской области:

10:00-17:00  села Мргашат, Аревик, Алашкерт, Норапат;

 

в Араратской области:

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

12:00-14:00  частично улицы Маркса, Товмасяна, Агаяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степаняна, Абовяна, Арама Хачатряна, Нар-Доса, Чаренца, Исаакяна, С. Акобяна, Нерсисяна, Мамиконяна, Прошяна, Теряна, Авагяна, Шаумяна, Атарбекяна, Комитаса, Горцаранаин, Ереванян, Мясникяна, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-11։30  села Вардаовит и Гетик;

10։30-12։30  частично квартал ‘Нораван”, частично улица Амбардзумяна и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

 

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Птгни;

10։30-16։30  село Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); тепличные хозяйства села Камарис; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); рудники села Арамус;

11:00-16:30  частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”, улицы 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 в селе Зовуни;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14:00  населенные пункты Мадина, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

12։00-12:30  населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-17:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, скважины ВП ''Гегаркуник”;

 

в Лорийской области:

10:00-15:00  села Акори и Качачкут;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  села Арегнадем, Гташен и Камхут.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 , жилые дома 14-17 в 3-ем квартале Давташена, частично улицы Давташена 2, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5а, 5/5, 5/5а, 13, 15 на улице Шарури, частные дома на улицах 6, 8, 9, 12, 14, 15 в кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 2-ом и 3-ем переулках 3-ей улицы квартала “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 55 на улице Вильнюса, школа N 198, ясли-детский сад N120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-15:00  1-ый переулок 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00  национальный политехнический университет Армении, жилые дома 25/14 на улице Налбандяна, 21 на улице Туманяна, 24, 24а, 26, 30 на улице Саряна, 52 на улице Маисяна, частные дома 1-20 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 30, 30А на улице Улнеци, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, частные дома 1-41 в кв. “Канакер ГЭС” и 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна;

 

в Армавирской области:

10:00-12:00  села Ацик и Мясникян;

10:00-14:00  села Птгунк и Мусалер;

11:00-17:00 село Араташен;

 

в Араратской области:

10։30-12։30  частично села Нарек и Кахцрашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Елпин;

 

в Котайкской области:

10։00-13:00 частично села Джрвеж и Дзорахбюр; частные дома Джрвежа-Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30  села Камарис, Акунк, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00  жилой дом 2 на улице Атис в городе Абовян; частично село Птгни;

 

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00  населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично населенный пункт Варденик;

11։00-13։00  села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”;

14։00-16։00  село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, национальный парк ‘Севан”, Ч/П ‘Хачатрян Саарон”;

16։00-17։00  село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

 

в Тавушской области:

11:00-13:00  село Енокаван, зоны отдыха “Ластивер Розорт”, ‘Аланд Резорт”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистовПравоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
В Степанакерте представили подробности встречи с БакуВ Степанакерте представили подробности встречи с Баку
Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в АрцахеДжо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшиеМВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РАВ Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
Никол Пашинян провел переговоры с Самантой ПауэрНикол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам АрцахаПосол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера АрменииНа площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человекИз Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для ЕвропыЕвропейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
МОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из АрцахаМОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
За акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида СаргсянаЗа акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида Саргсяна
Благотворительный фонд Благотворительный фонд "Ташир" обеспечит жильем 1000 вынужденных переселенцев из Арцаха
Москва: В региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентельменской договоренности о статусе Нагорного Карабаха поддался увещеваниям ЗападаМосква: В региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентельменской договоренности о статусе Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Союз армян России требует прекратить репрессии в Армении и призывает соотечественников поддержать процесс национального пробуждения  - заявлениеСоюз армян России требует прекратить репрессии в Армении и призывает соотечественников поддержать процесс национального пробуждения  - заявление
Алиев и Эрдоган провели переговоры в закрытом режимеАлиев и Эрдоган провели переговоры в закрытом режиме
Посол ИРИ на встрече с Пашиняном подтвердил четкую позицию иранской стороны относительно территориальной целостности АрменииПосол ИРИ на встрече с Пашиняном подтвердил четкую позицию иранской стороны относительно территориальной целостности Армении
Сенатор США: мы предлагаем предоставить президенту США право вводить санкции против таких игроков, как АзербайджанСенатор США: мы предлагаем предоставить президенту США право вводить санкции против таких игроков, как Азербайджан
Судьи дают добро на арест: Адвокаты призывают компетентные госорганы РА вернуться в правовое поле и не переходить точку невозвратаСудьи дают добро на арест: Адвокаты призывают компетентные госорганы РА вернуться в правовое поле и не переходить точку невозврата
Посол Испании в Армении ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе в СюникеПосол Испании в Армении ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе в Сюнике
Ситуация чрезвычайно сложная для Армении и армянского народа - глава делегации ЕС в АрменииСитуация чрезвычайно сложная для Армении и армянского народа - глава делегации ЕС в Армении
Армения и Литва проведут межпарламентские обсуждения посредством видеосвязиАрмения и Литва проведут межпарламентские обсуждения посредством видеосвязи
МВД Арцаха в результате поисковых работ обнаружило тела 105 погибших арцахцевМВД Арцаха в результате поисковых работ обнаружило тела 105 погибших арцахцев
СМИ: Путин намерен встретиться с лидерами Турции, Армении и АзербайджанаСМИ: Путин намерен встретиться с лидерами Турции, Армении и Азербайджана
Кремль: В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное - не допустить вмешательство третьей стороныКремль: В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное - не допустить вмешательство третьей стороны
Кремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцевКремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев
В Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийстваВ Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийства
СМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-СтепанакертСМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-Степанакерт
Саманта Пауэр и Юри Ким едут в АрмениюСаманта Пауэр и Юри Ким едут в Армению
Соединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенаторСоединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенатор
Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГДВсе те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГД
Состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РАСостояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РА
Эдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного КарабахаЭдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха
Исход армян из осажденного Арцаха продолжаетсяИсход армян из осажденного Арцаха продолжается
Мурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечностиМурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечности
США издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти - экспертСША издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти - эксперт
Французский депутат: Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле?Французский депутат: Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле?
<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов
Французский журналист: Азербайджан начинает облаву на армянских мужчинФранцузский журналист: Азербайджан начинает облаву на армянских мужчин
Инфоцентр Арцаха: Для всех желающих переехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливоИнфоцентр Арцаха: Для всех желающих переехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливо
Рабочая группа фонда Рабочая группа фонда "Татоян" выехала в Горис для сбора фактов о процессе вывоза из Нагорного Карабаха насильственно перемещенных арцахцев
Вечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна - спикер НС РАВечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна - спикер НС РА
Немецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признакуНемецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признаку
По состоянию на 10:00 число задержанных в Ереване достигло 142По состоянию на 10:00 число задержанных в Ереване достигло 142
Минтруда и соцвопросов запустило платформу учета потребностей переселенцев из АрцахаМинтруда и соцвопросов запустило платформу учета потребностей переселенцев из Арцаха
Российский депутат: Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайностьРоссийский депутат: Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность
Военные противника убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентябряВоенные противника убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентября
В МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороныВ МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороны
Сын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяцаСын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяца
В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцевВ Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцев
Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу АрцахаПрезидент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
Человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политологЧеловек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политолог
Депутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в странеДепутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране
В Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РАВ Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА
Мирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картиныМирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картины
Армения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликтаАрмения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
Глава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа АрцахаГлава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа Арцаха
В Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный КарабахВ Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах
Давид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с АзербайджаномДавид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с Азербайджаном
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушкиЭксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированностиПашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальностьЭксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола ПашинянаАрмяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в МосквуКонстантин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентябряСлушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан