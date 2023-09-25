Понедельник, 25 Сентября 2023 17:53

АрмИнфо. Союз армян России выражает глубокие соболезнования и сочувствие всем жертвам очередной жестокой агрессии со стороны Азербайджана, скорбя вместе с братьями и сёстрами в Арцахе, ставшими также жертвой безнравственного отношения к ним со стороны <бархатного> правительства Армении. Об этом говорится в заявлении Союза армян России (САР).

Согласно источнику, САР - крупнейшая в мире и в России организация армянской диаспоры, начиная с 2018 года, последовательно выступающая

против опасной для армянского народа и государства политики властей Армении, расценивает происходящее сегодня в Ереване как яркое проявление общенационального пробуждения. <Мы выражаем свою солидарность и поддержку тем, кто сегодня вышел на улицы и площади Еревана с требованием смены действующей власти, которая пытается растоптать ценностные основы, заложенные в Конституции и Декларации независимости Армении, тем самым ставя себя вне правового поля. Мы приветствуем и гордимся армянской молодёжью, которая своей гражданской позицией показала, что и для неё патриотизм, национальное достоинство - далеко не пустой звук, а священные идеалы, без которых многотысячелетняя армянская цивилизация не может существовать. Мы осуждаем и требуем немедленно прекратить применяемые в отношении участников общенационального протестного движения демонстративно жестокие меры задержания и избиения. Нынешние репрессии лишний раз демонстрируют, что декларируемые Пашиняном на разных площадках стремление к демократии столь же далеки от реальности, как и все остальные мнимые успехи и достижения, усердно внедряемые в общественное сознание околовластными средствами массовой информации и пропаганды>, - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что для нынешних властей Армении отчетливо должен быть слышен голос всей мировой Диаспоры, голос, требующий их ухода, ухода - часом ранее, без тектонических общественных потрясений и без пролитой братской крови. Это единственное, что остается им делать, и единственное, за что армянский народ, быть может, будет им благодарен. <Сегодняшние реалии диктуют необходимость общеармянской консолидации в ответ на попытки провластных СМИ разжечь ненависть и рознь между армянами, проживающими в Армении и за её пределами. Ответственным за судьбу и будущее армянской государственности является весь армянский народ, все десять миллионов армян, все те, кто более тридцати лет назад создали независимое Армянское Государство и сегодня обязаны его сохранить>, - подчеркивается в заявлении САР.