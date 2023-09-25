Понедельник, 25 Сентября 2023 17:52

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян выразил надежду, что за время пребывания посла в должности армяно-иранские отношения продолжат развиваться и укрепляться. Он подчеркнул, что обе страны должны поддерживать активное общение в сложный период, сложившийся в регионе.

Глава кабмина подчеркнул существующий надежный диалог с президентом ИРИ Эбрахимом Раиси, что способствует последовательному углублению армяно-иранского взаимодействия.

Мехди Собхани, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность правительства Ирана в развитии отношений с Арменией во всех сферах. Посол еще раз подчеркнул четкую позицию иранской стороны относительно защиты территориальной целостности Армении. Глава дипмиссии выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнул важность защиты безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

Собеседники коснулись ряда вопросов повестки дня армяно-иранских отношений. В частности, обсуждались темы, связанные с реализацией совместных программ в сфере экономики, торгово-экономических отношений, развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, науки, культуры и других направлений.