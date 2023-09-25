Понедельник, 25 Сентября 2023 17:50

АрмИнфо. Группа адвокатов выразила глубокую обеспокоенность <очевидными незаконными процессами, проводимыми в последние дни Следственным комитетом РА, МВД и судами>.

В частности, как говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо, в отношении нескольких десятков участников акций мирного неповиновения, стартовавших в Ереване с 19 сентября - начала террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах с целью совершения геноцида, возбуждено политико-уголовное преследование, единственной целью которого является не дать гражданам РА принять участие в акциях мирного неповиновения и митингах в столице и различных городах республики.

В частности, по статье 327 УК РА (участие в массовых беспорядках), публичное уголовное преследование было возбуждено в отношении около пяти десятков человек. Практически все ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения удовлетворяются судами. Между тем, описание выдвинутых против указанных лиц обвинений, не имеет ничего общего с признаками состава данного преступления.

<Подавляющее большинство решений об аресте основывалось исключительно на показаниях одного или нескольких сотрудников полиции, включая сотрудников полиции, арестовавших этих лиц с применением несоразмерной силы. С сожалением констатируем, что судьи, удовлетворившие ходатайства о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения, вместо выполнения своей миссии по обеспечению судебных гарантий досудебного производства, непосредственно участвуют в этих политически мотивированных преследованиях>, - говорится в заявлении.

Практически все задержанные подвергались жестоким избиениям и пыткам со стороны сотрудников МВД как при задержании, так и по дороге в соответствующие отделы полиции, что сопровождалось оскорблениями и угрозами сексуального характера, оскорбляющими честь и достоинство этого человека, отмечают адвокаты.

<Мы также констатируем, что ни Полиция МВД, ни Следственный комитет РА не осуществляют равнозначного юридического процесса по этим уголовным делам о насилии, произошедшим на глазах общественности и телекамер, тем самым фактически поощряя такое преступное поведение отдельных подразделений Полиции.

Мы полны решимости выявить, собрать и завершить всю цепочку этого незаконного процесса и вовлеченных в него должностных лиц.

Мы призываем местные и международные правозащитные организации и организации, в том числе Защитника прав человека РА, оставаться верными своей миссии, прислушаться к фактам об этих вопиющих нарушениях и принять участие в защите прав жертв этих нарушений. нарушения.

Мы призываем компетентные государственные органы Республики Армения вернуться в правовое поле и не переходить точку невозврата.

Мы подтверждаем нашу приверженность, как правозащитников, защите прав человека и конституционных ценностей в РА на общественных началах, преодолевая все искусственные препятствия, созданные системой.

Отметим, что согласно МВД РА, сегодня по состоянию на 12:00, приводу подвергнуты 168 человек.