Понедельник, 25 Сентября 2023 17:49

АрмИнфо.Посол Испании в Армении (резиденция - Москва) Маркос Гомес Мартинес ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе и деятельностью гражданской миссии ЕС в РА.

"EUMA была рада принять у себя посла Испании", - говорится в сообщении миссии в Твиттер.

"Наши наблюдатели отвезли делегацию Испании в аэропорт Капана и на участки армяно- азербайджанской границы, чтобы объяснить последние события в военной сфере и сфере безопасности, а также их влияние на жизнь местного населения", - говорится в сообщении миссии.