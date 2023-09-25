Понедельник, 25 Сентября 2023 15:51

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 25 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Республике Армения Андруса Пулокаса.

Как передает пресс-служба НС РА, на встрече обсуждались вопросы повестки дня, связанные с армянами Нагорного Карабаха, а также последовательная политика этнических чисто в их отношении со стороны Азербайджана.

В этом контексте было одобрено предложение посла провести межпарламентские обсуждения посредством видеосвязи. Спикер НС РА подчеркнул, что пришло время предпринять конкретные шаги, подчеркнув необходимость применения санкций против Азербайджана. Он напомнил о заявлениях международных авторитетных структур, призывы к уважению прав человека и общечеловеческих ценностей, которые остаются без ответа. Спикер также добавил, что Республика Армения привержена повестке дня демократии, ожидая активной поддержки со стороны м международного сообщества в этом вопросе.