Понедельник, 25 Сентября 2023 15:50

АрмИнфо. Продолжаются поиски военнослужащих и гражданских лиц, погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий развязанных Азербайджаном в отношении Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МВД НКР, при активном участии ГСЧС с 21 сентября на всей территории Арцаха продолжаются поисково-спасательные работы погибших и пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц.

"21 сентября в квартале Ачапняк города Степанакерт было обнаружено тело одного мирного жителя.

В результате поисковых работ, проведенных 22 сентября, из района Гайбалишен Шушинского района было обнаружен и эвакуирован один раненый военнослужащий, а в Чаректаре - тела двух погибших военнослужащих.

23 сентября были эвакуированы 68 тел, из них 4 мирных жителя села Сарнахбюр Аскеранского района, причем 2 детей и пожилых супругов.

В тот же день в районе сел Нахиджеваник и Сарушен были обнаружены двое граждан, их жизни ничего не угрожает.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных 24 сентября в различных направлениях, было эвакуировано в целом 34 тела, а в селе Шош Аскеранского района найдены 3 мирных жителя", - заявили в МВД НКР, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что МВД НКР будет регулярно информировать о результатах, ведомство аткже вновь опубликовало номера Оперативный штаб- 047 95 75 51 и Горячей линии Национального института общественного здравоохранения: 911. Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.

По состоянию на 12:00 дня, 4850 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.