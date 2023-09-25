Понедельник, 25 Сентября 2023 15:47

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

"Анкара пока не обсуждала с Москвой предложение о встрече глав РФ, Турции, Азербайджана и Армении. Но планы имеются", - передает слова источника РИА Новости.

Уточняется что информации о дате и месте встречи пока ничего не известно. Для этого необходима договоренность сторон.

Ранее, Эрдоган предложил такую встречу. В МИД РФ заявили, что пока не получали такого предложения от турецких коллег.