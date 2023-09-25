Понедельник, 25 Сентября 2023 13:58

АрмИнфо.В Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийства. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно материалам дела, командир роты (в звании лейтенанта) в присутствии сослуживцев унизил военнослужащего за то, что тот заснул во время дежурства на боевой позиции. 12 сентября в районе 19:55 на территории, прилегающей к боевой позиции было найдено тело рядового Алекса Аванесяна, совершившего самоубийство.

Кроме того, как отмечается в сообщении СК, командир роты в присутствии военнослужащих применил насилие в отношении другого военнослужащего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Командир обвиняется в доведении военнослужащего до самоубийства, а также в применении насилия в отношении другого военнослужащего.

Предварительное следствие продолжается