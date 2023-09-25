Понедельник, 25 Сентября 2023 13:49

АрмИнфо. Высокопоставленные представители администрации США прибудут сегодня в Армению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ожидается визит главы Агентства США по международному развитию USAID Саманты Пауэр и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Пауэр встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и подтвердит поддержку США демократии, суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении, а также приверженность удовлетворению гуманитарных потребностей, исходящих из Нагорного Карабаха", - сказал чиновник, добавив, что Пауэр станет первым главой USAID, который посетит Армению, и подтвердит партнерство США со страной, а также "выразит глубокую обеспокоенность по поводу этнического армянского населения в Нагорном Карабахе и обсудит меры по решению тамошнего гуманитарного кризиса".

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и призывают к беспрепятственному доступу международных гуманитарных организаций и коммерческого транспорта", - сказал чиновник.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.

По состоянию на 6 утра уже 2906 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА